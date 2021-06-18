 

«Очень красочно и реалистично»: глава «Сильной России» о фильме «Турист»

18.06.2021, 12:14, Разное
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Фильм «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике получился очень ярким и правдоподобным. Так киноленту оценил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.
«Фильм мне очень понравился, он снят на высоком уровне. События показаны очень красочно и реалистично», – заявил он.
По мнению общественника, подобные фильмы должны получить государственную поддержку. Он также похвалил создателей киноленты за удачный подбор актеров, которые смогли передать реальную ситуацию, сложившуюся в африканской стране.

«Где бы ни были наши специалисты, они всегда приносят мир и спокойствие в любой точке мира», – сказал Цветков.

Российские специалисты, которых в зарубежном журналистском сообществе нередко приписывают к «ЧВК Вагнера», по просьбе местных властей организовали обучение для силовых структур ЦАР. Подготовленные россиянами правительственные силы разгромили группировки боевиков и вернули долгожданный мир в страну.

«Российская Федерация приносит мир и спокойствие жителям различных государств. В связи с этим необходимо перевести фильм «Турист» на другие языки, чтобы люди узнали о наших национальных интересах и ценностях, за которые мы боремся», – предложил глава «Сильной России».



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