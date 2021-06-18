На сцене МХАТа Ольга Бузова фальшивила по просьбе режиссера

Участие Ольги Бузовой в спектакле во МХАТе вызвало неоднозначную реакцию. Как оказалось, фальшивила на сцене певица по просьбе режиссера постановки.

Эстрадная дива Ольга Бузова в последнее время расширила свое амплуа, став также театральной актрисой. Однако ее участие в спектакле «Чудесный грузин» вызвало огромное количество негатива. Особенно увеличили количество критических замечаний в адрес исполнительницы ее певческие таланты, продемонстрированные на сцене одного из главных театров страны.

Ситуацию прояснила Ольга Зрилина, занимающая должность музыкального руководителя Московского художественного академического театра. Она рассказала, что непопадание в ноты было вызвано не неумением Бузовой петь, а условиями постановки. Фальшивить на сцене МХАТа исполнительницу попросил режиссер «Чудесного грузина».

Дело в том, что роль, которую исполнила в спектакле Ольга Бузова, представляла собой не какую-либо оперную или джазовую диву. Ее героиня должна была показать именно свой невысокий профессионализм кабацкой певички. Первый выход исполнительницы хитов «Мало половин» и «Водица» в исторической драме должен был настроить зрителей на иронию. Однако оригинальное решение режиссера предполагало, что далее, в выступлениях Бэллы Шанталь в кругу своих знакомых ее голос зазвучит более уверенно.

Ольга Зрилина уверена, что Бузова показала себя в постановке органично и ярко. Как вокалистка она также профессионально выдерживала критику из уст партийных бонз в ходе спектакля, как и в реальной жизни от хейтеров. Как опытный музыкальный руководитель театра, Зрилина заверила, что ее тезка имеет хорошие данные и к тому же является настоящим трудоголиком.

Источник: www.kp.ru