Иностранным инвесторам нужна предсказуемость в налоговом законодательстве – Black Iron

Он напомнил, что правительство Украины в очередной раз инициирует изменение налогового законодательства, подав в Раду законопроект №5600, который, в том числе повышает ряд налогов и сборов.

“Логика изменения ставок не является плохим сигналом для иностранных инвесторов. Однако гораздо более важны стабильность и предсказуемость налогового климата. Ведь за последние семь лет условия менялись уже дважды. А для инвестиций в горно-металлургический комплекс, которые исчисляются сотнями миллионов долларов, налоговая политика должна позволять планировать расходы и выплаты по долговым обязательствам хотя бы с горизонтом в 8–10 лет”, – объяснил Симпсон.

Инвесторы испытывают проблемы из-за непредсказуемости фискальной системы Украины, поэтому они не могут запланировать развитие бизнеса наперед и испытывают опасения по поводу перемены правил, которые действовали на момент старта их проектов.

“Ключевым для нас является не столько размер, сколько предсказуемость налоговых изменений, а также в целом государственной политики в отношении инвесторов в тяжелую индустрию. Как иностранный инвестор, мы не являемся субъектом украинской политики и принимаем те правила, которые есть в этой стране. Но вести переговоры с партнерами, банками, планировать свои долговые обязательства было бы гораздо комфортнее, если бы мы понимали, что у такого рода решений есть и экономическое обоснование”, – написал Симпсон.

Контекст:

Законопроект №5600 зарегистрировали в Верховной Раде 2 июня. В пояснительной записке сказано, что его цель – обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений “путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны”, а также устранение пробелов действующего законодательства. Он сейчас находится на обработке в комитете Рады.

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