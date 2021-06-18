В России в два раза подорожали картофель и морковь

В России существенно выросли цены на картофель и морковь. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За минувшую неделю рост цен на продукты в стране составил 0,12%. Морковь и картофель подорожали сильнее всего: за первое полугодие 2021 года их стоимость увеличилась почти в два раза. Также прибавили в цене белокочанная капуста (4,4%) и лук, который подорожал на 1,1%. А огурцы и помидоры, напротив, – подешевели на 5,5% и 4,9% соответственно, сообщает телеканал “360”.