 

В России в два раза подорожали картофель и морковь

18.06.2021, 12:04, Разное
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В России существенно выросли цены на картофель и морковь. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За минувшую неделю рост цен на продукты в стране составил 0,12%. Морковь и картофель подорожали сильнее всего: за первое полугодие 2021 года их стоимость увеличилась почти в два раза. Также прибавили в цене белокочанная капуста (4,4%) и лук, который подорожал на 1,1%. А огурцы и помидоры, напротив, – подешевели на 5,5% и 4,9% соответственно, сообщает телеканал “360”.



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