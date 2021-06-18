 

Россиянам советуют покупать доллары

18.06.2021, 12:04, Разное
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Такое мнение выразил глава управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин.

Он обратил внимание, что на этой неделе рубль заметно укрепился. Если еще недавно курс доллара был 75-77 рублей, то сегодня он опустился до 72 рублей.

По словам финансиста, покупка американской валюты поможет диверсифицировать (разнообразить) портфель и защитить себя от ряда рисков.

– Причин для мощного девальвационного импульса рубля не наблюдается, – отметил Карпунин. При этом он призвал не переводить все свои сбережения в доллары.

Отметим, что аналитики предрекают дальнейшее падение курса доллара после российско-американского саммита. Встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена была плодотворной: стороны договорились о продлении СНВ-3 и возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предположил, что уже в скором времени курс доллара составит 70 рублей. Более оптимистичный прогноз у экономиста, представителя социального проекта Humanity Андрея Лободы. Он заявил, что американская валюта опустится до 68-70 рублей.

По состоянию на 18 июня 2021 года, курс доллара составляет 72,5 рублей.



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