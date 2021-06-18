Мнение: Письмо: “Вылечить свою психику”

Вот эта автор жалуется, что не хочет своего парня и требует помочь ей, с восклицательными знаками, как будто здесь богодельня и надо погромче кричать у ворот.

Таких писем очень много, о том, как душит жаба расставаться с человеком и как страшно, что он скоро бросит.

Прежде всего надо осознать свой истинный мотив, чтобы снять корону Спасателя, в которой вы якобы жалеете Бедняшу, который не получает от вас любви.

Надо осознать, что это вы боитесь потерять. От этого осознания либидо ваше может встрепенуться.

И очень важно увидеть, что не только вам плохо в отношениях этих, но и вашему партнеру. Он тоже не рад и не доволен быть с вами, только поэтому вас мучает такой страх, что скоро все для вас закончится.

И дальше вы либо делаете что-то хорошее для совместной жизни, либо принимаете смиренно факт, что вы человеку не подходите. Не он вам, а вы ему. Ведь это не он мечется в поиске помощи сейчас, а вы.

А если вам кажется, что он очень заинтересован в вас, вы все время будете давать Бедняше шанс, вместо того, чтобы самим что-то делать. И очнетесь вы только когда вас уже спустят с лестницы.

Вот в этом письме найдите признаки того, что момент, когда автора выгонят, уже близок?

rebelrebel0507

Добрый день!

Читаю ваш блог несколько лет, всегда захожу в качестве развлечения, мол почитать, что там у людей творится. По иронии судьбы, пишу сюда сама.

Мне 23. Я нахожусь в отношениях с Р. (29) на протяжении пяти лет. В нашем кругу жениться особо не принято, все друзья, даже с детьми, живут без свадеб. А я и рада, мне это претило всегда как факт, как в ранней юности ещё брак казался чем-то «для взрослых со старыми обычаями». Все эти застолья, дискомфорт от родственников… Бред какой-то. Знаю точно, что в ситуации свадьбы будучи невестой я бы чувствовала себя крайне глупо и дискомфортно. И… старой что ли…

Мы живем вместе в съемной квартире, я под его почти полным беспечением. Мою маму (я росла без отца) – это тревожит. Ее раздражает, что я ничем не занимаюсь сама закончив университет. Она каждый месяц даёт мне деньги, чтобы я «не была как дура на шее у мужика». Их я трачу на всякие свои тупые расходы, типа в кафе с подружками, косметика, бензин (машину мне покупала мама, у Р. своя, в два раза дешевле моей). Строится купленная Р. квартира.

Два года назад я отдала себе отчёт в том, что Р. меня не привлекает больше как мужчина. Абсурд в том, что именно два года назад у него случился переломный момент в работе, заработок вырос с 40 тысяч до практически полумиллиона (для нашего города это очень хорошие деньги). Помню, в тот момент я очень переживала, что мы будем делать если он так и останется работать за копейки, даже ночью плохо спала, и мама на меня давила по этому поводу. И тут слово по взмаху палочки такой рост. (Понимаю, для меня это палочка, а для него долгие дни и ночи работы). Он очень скромен в тратах и расчётлив в финансах, любит делать не много мелких покупок, а одну хорошую. Меня не обделяет ни в чем, не запрещает, в целом, любая вещь, поездка (я не наглею исходя из его заработка) мне доставались с лёгкостью, лишь за «хочу», без уговоров и унижений, как бывает у некоторых моих подруг.

В общем, про не привлекает как мужчина. Изначально у нас не было в отношениях страсти, первый секс был настолько комом, что стыдно вспомнить. Дальше тоже не лучше. Спустя год мы перестали бояться хотя бы обсуждать наш секс, скромно признались друг другу в фантазиях, но так и продолжили заниматься сексом не воплощая их, сделав вид, что вообще такое не обсуждали. Дальше стало совсем плохо. Каждый секс абсолютно по одному сценарию, до тошноты. Мне больно, неприятно, даже ненавистно… И морально и физически. Я уже могу писать книгу «1001 способ отказать своему мужчине в сексе». Я даже как то придумала, что у меня молочница сильная, это мне дало целый месяц отдыха. Недавно летали отдыхать , за 14 дней ни разу не было близости, хотя он просил почти каждый день… Себе под нос раздражался на мои причины к отказу.

Естественно, меня постоянно тянет на общение с кем-нибудь. Один раз был неудачный опыт, где я сразу слилась, за пару встреч в общей компании и пары переписок. Долго отходила потом от своего позора, было очень стыдно, спала плохо, стыд мучил ужасно. Что я мол в отношениях с достойным человеком, сама из себя выгляжу хорошо, а так унизилась перед первым встречным. Хорошо, что я была не интересна ему настолько, что не дошло до секса, иначе я бы в итоге сошла сума.

Повторения таких эпизодов мне очень не хочется, но руки-то конечно чешутся. Ещё весной я пошла в зал, на массажи, обновила гардероб и прям трясусь вся от желания угодить в какую-нибудь тупую историю. Подсознание требует найти место не менее вакантное, но со всей этой ерундой, чтобы чувства, эмоции, бессонные ночи. Знаю, что при моем настрое в данный момент это не возможно, совершенно не чувствую в себе никаких опор к тому, чтобы достойно общаться с мужчинами. Но запрос мой не в этом если честно. Это мой запрос так сказать капризный и инфантильный, а я стремлюсь к решению проблемы по взрослому…

Недавно я «присмотрела» симпатичного парня, всё думала, как бы к нему подступиться и начать общаться. Ходила с подругой в место, где он бывает. Потом подруга уехала на месяц, и спросила у меня в переписке мол ну что как там твои походы к А.? Удалось пообщаться? И это сообщение увидел Р. Совершенно каким-то не понятным, удивительным стечением обстоятельств это вышло, он за несколько лет ни разу мой телефон или компьютер даже в руки не взял. Он три дня молчал, а потом его бомбануло, и он требовал объясниться. Я сказала ему честно, потому что оправданий не нашлось. Говорю – Мы с тобой как семья уже, как родственники. Мне тяжело так жить без эмоций, я постоянно их ищу на стороне, хотя бы просто тупых походов в кафе поглазеть на другого парня. Говорю прости меня, я конченная дура, и постараюсь так не делать никогда. Мы минут двадцать сидели в тишине, он смотрел в одну точку, думал, а я ждала его вердикт… Сказал – Чтобы больше такого не было никогда! И мы ушли молча спать даже сериал как обычно не посмотрели. У меня сердце разрывалось от того, какая я мразь, а он такой хороший и понимающий. Проблема в том, что от желания к общению на стороне меня не отпускает… Только хуже стало.

Р. теперь стал бдителен. Проскальзывают вопросы мол – А у тебя тренер в зале женщина или мужчина? Мол а это кто на тебя подписан и комментирует твои фото?

Также хочу отметить, что никогда не гналась за содержанством… Всегда только за эмоциями. И в Р. пять лет назад влюбилась в бедного, так же за ним гонялась, выслеживала, пыталась познакомиться. Только все полярно поменялось за годы, и теперь надо ему , а не мне.

Я очень хочу понять, КАК мне стать нормальной, успокоить этот «океан страстей» и перестать постоянно искать «приключения»? Р. замечательный человек!!!! Достойный, надёжный, правильный, добрый. Уже год как он намекает на детей… А я лишь понимаю, что связать себя с ним детьми было бы самым страшным в жизни… У меня сразу паника от этих мыслей, подсознание сразу будто ищет выход!!!!!

Я хочу быть нормальной. Хочу любить своего мужчину, а не смотреть по сторонам. Мне кажется, что породить своё желание к сексу с Р. – невозможно. Оно втоптано и загублено окончательно. Но может есть какой шанс управлять своими истинными чувствами?? Я хочу его любить! Хочу! Но не могу. Именно как мужчину… Есть ли выход? Не жить стиснув зубы всю жизнь. При том, что как друзья мы отлично живем. Мне с ним интересно, комфортно, весело. Как с человеком, другом, родственником… За пять лет ни единой ссоры! Я подозреваю, что человек психически стабильный должен априори любить такого как Р., так вот как мне вылечить свою психику?!…