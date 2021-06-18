Мнение: Группа V.I.P.

Собянин продолжает ковать железо, пока горячо. Ограничения продлены до 29 июня. Завтра же стартует "эксперимент" по запуску работы "бесковидных ресторанов" – где все сотрудники и посетители будут с клеймом "Вакцинировано". Любопытно, еда тоже будет обколота аналоговнеимеющими препаратами?

Абсурдность данного эксперимента даже нет смысла обсуждать, но сейчас логика – самое последнее дело. Цель – нагнетание психоза, террора и обеспечение плановых показателей вакцинирования. Всё подчинено только ей.

Создается группа населения VIP (Vaccinated, Immunized People). Первый сорт. Деление социума на покорившихся и еще нет идет полным ходом.

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