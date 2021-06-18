 

Мнение: Группа V.I.P.

18.06.2021, 11:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Собянин продолжает ковать железо, пока горячо. Ограничения продлены до 29 июня. Завтра же стартует "эксперимент" по запуску работы "бесковидных ресторанов" – где все сотрудники и посетители будут с клеймом "Вакцинировано". Любопытно, еда тоже будет обколота аналоговнеимеющими препаратами?

Абсурдность данного эксперимента даже нет смысла обсуждать, но сейчас логика – самое последнее дело. Цель – нагнетание психоза, террора и обеспечение плановых показателей вакцинирования. Всё подчинено только ей.

Создается группа населения VIP (Vaccinated, Immunized People). Первый сорт. Деление социума на покорившихся и еще нет идет полным ходом.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.09 / Медики научились определять депрессию по частоте сердечных сокращений

11.08 / Путин сообщил о регистрации вакцины от COVID-19 за день до ожидаемого срока

24.04 / Мнение: Об артистах все забыли

05.08 / Анастасия Заворотнюк почти каждый день общается с батюшкой по телефону

19.02 / Арабские верблюды могут помочь людям в лечении коронавируса

29.03 / «Эта уголовка связана со мной»

17.11 / На кладбищенском памятнике Жанне Фриске появились мишура и гирлянды

12.04 / Приянка Чопра и Ник Джонас, Рене Зеллвегер, Хью Грант и другие на премии BAFTA-2021

30.04 / Более 120 километров новых линий метро ввели в Москве за 10 лет

23.04 / Сгорели заживо: в жуткой аварии в Петербурге погибли люди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика