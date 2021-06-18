Их вымочили в сахарном сиропе: почему сочные и яркие финики лучше не брать

Финики – это отличная альтернатива сладостям. Сушеные фрукты обеспечивают организм множеством полезных компонентов. Но далеко не все плоды, которые встречаются на полках магазинов, являются качественными. В статье рассматриваются рекомендации по выбору фиников.

От каких плодов стоит отказаться?

Каждая хозяйка, которая покупает продукты, обращает внимание на внешний вид товара. Если на поверхности фиников есть трещины, брать их не следует. Целостность продукта нарушена, а значит, в него легко могут проникнуть микроорганизмы. Кроме того, трещины на поверхности плодов указывают на нарушение правил приготовления, транспортировки и хранения товара.

Если сухофрукты имеют чересчур мягкую текстуру, напоминающую пластилин, легко утрачивают форму и целостность, содержат много влаги, такой продукт тоже брать не стоит.

В нем может присутствовать плесень. Ведь влага – прекрасная питательная среда для грибков и других микроорганизмов. Такие финики способны вызвать отравление.

Чересчур жесткие, морщинистые плоды тоже покупать не надо. Скорее всего, их собрали недозрелыми, а потом долго сушили.

Твердые сухофрукты не очень сладкие и вкусные. И они могут представлять опасность для здоровья.

Финики без косточки – тоже не лучший вариант. Если в мякоти плода есть большие отверстия, в это пространство могут проникать микробы. К тому же финики без косточки плохо хранятся.

Плоды, имеющие блестящую текстуру, скорее всего, были обработаны сиропом глюкозы. Это испорченные фрукты, которым хотели придать привлекательный вид.

Финики, содержащие кристаллы сахара, обладают очень сладким вкусом. На самом деле, такой продукт является залежалым. Или его неправильно хранили. Срок годности фиников составляет 9 месяцев. При покупке товара следует обращать внимание на этикетку.

Советы по выбору качественных фиников

Самыми лучшим вариантом считаются те плоды, которые сохли на пальме. Или были собраны и поспевали в естественных условиях. Однако такой процесс сушки занимает немало времени. Производители предпочитают ускорять его при помощи приборов или химических веществ.

Если плоды сушили газовыми горелками или бензином, в них содержатся вредные вещества.

Перед покупкой хозяйке следует понюхать финики. Если запах фруктов кажется странным, их не стоит брать.

Для обработки фиников от бактерий и вредителей могут использовать сернистый ангидрид. Вещество плохо действует на органы пищеварения.

Как выглядит качественный, полезный и безопасный продукт? Такой финик имеет ровную, матовую окраску, чуть заметный блеск, не обладает посторонним запахом и слишком липкой консистенцией. Если сухофрукты упакованы, надо посмотреть, не склеились ли они в комок. В таком случае их брать не следует.

Самые лучшие финики – те, которые продаются гроздьями. Такой товар редко встречается. При его покупке надо обращать внимание на внешний вид плодов. Иногда упавшие фрукты продают под видом фиников, которые якобы собраны вместе с веткой.

Вывод

Итак, по каким признакам хозяйка может определить, что перед ней качественный товар? Он обладает такими свойствами:

Матовый оттенок.Отсутствие глянцевого блеска и сахарного сиропа.Нелипкий, не слишком жесткий и не очень мягкий.Отсутствие трещин на поверхности плодов.Наличие косточек и хвостиков.

Оказывается, выбрать хорошие сухофрукты несложно. Надо лишь обращать внимание на несколько важных признаков.