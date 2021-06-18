 

Курение и астма значительно повышают риск повторного заражения SARS-CoV-2

18.06.2021, 11:18, Разное
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Ученые из Медицинской школы Университета Миссури проанализировали данные из 62 американских клиник о состоянии здоровья более 9,1 тысячи пациентов, которые были госпитализированы с тяжелым течением COVID-19 до ноября 2020 года. Результаты показали, что 63 человека (менее 1%) заразились повторно в среднем спустя 3,5 месяца после выписки из стационара. Двое человек скончались.

В целом, практически у всех пациентов показатели дыхательной и печеночной недостаточности были ниже, чем после первого заражения, ни одному из них не потребовалась повторно вентиляция легких. По мнению ученых, это может быть связано с тем, что во второй раз пациенты получали более эффективную терапию, поскольку врачи получают все больше новых данных о лечении COVID-19, исключая токсичные и бесполезные препараты.

«Хотя повторное заражение оказалось более легким, чем первичное инфицирование, с ним была связана летальность», — предупредили ученые.

Авторы исследования также определили потенциальные группы риска для повторного заражения: так, у курильщиков вероятность реинфекции почти в два раза выше, чем у людей без никотиновой зависимости. Наличие бронхиальной астмы повышает этот риск в три раза, принадлежность к черной расе — в два раза. При этом среди пациентов, заразившихся дважды, не было существенных различий по возрасту и полу.

Отметим, что в этом исследовании не оценивался риск повторного заражения в связи с распространением новых вариантов коронавируса. Однако по последним данным дельта-вариант SARS-CoV-2, впервые обнаруженный в Индии, заразен не менее чем на 40% по сравнению с «британским» альфа-вариантом, а вероятность госпитализации у инфицированных пациентов повышается в два раза.



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