Ученые: С помощью анализа мочи рак мозга можно определить на ранних стадиях

Японские исследователи разработали уникальный тест, благодаря которому рак мозга можно будет определить на ранней стадии. Это значимое открытие в области медицины, так как обычно опухоли такого типа диагностируют тогда, когда слишком поздно.

Исследователи надеются, что новый метод удастся в скором времени внедрить в клиническую практику. Диагностика рака мозга с помощью анализа мочи не требует ни дорогостоящего оборудования, ни каких-либо сложных манипуляций. Об этом рассказали ученые, которые представляют Нагойский университет.

На данный момент, когда есть подозрение на рак мозга, врачи назначают пациентам пройти МРТ или КТ. В большинстве случаев обследование начинается, когда уже есть явные неврологические нарушения. Обычно опухоль уже слишком большая и дала метастазы в другие ткани. Команда ученых детально изучила микроРНК, секретируемые различными клетками. Они есть в биологических жидкостях человека, но до этого проанализировать в моче микроРНК было сложно. Поэтому исследователи создали устройство, извлекающие нужные элементы даже из миллилитра мочи.

Оказалось, что в анализах пациентов, у которых есть опухоль мозга, в стабильном состоянии имеются определенные микроРНК. Ученые разработали тест, которые дает точность по специфичности 97%, а по чувствительности – 100%. Его результаты не зависят от того, какая агрессивность или размер новообразования. Благодаря новому анализу можно улучшить показатели ранней диагностики таких сложных типов опухоли, как глиобластома.

Источник: hightech.plus