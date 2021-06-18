 

Звезда «Кухни» Богатырев случайно показал поклонникам лицо сына от Арнтгольц

18.06.2021, 11:16, Разное
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Актер Марк Богатырев впервые с момента рождения сына опубликовал в микроблоге Instagram фото 4-месячного первенца Даниила. Звезда «Кухни» случайно «засветил» лицо наследника от Татьяны Арнтгольц, так как оно отразилось в оконном стекле.
36-летний артист сфотографировал малыша со спины, смотрящим на закат солнца. Однако Марк Богатырев не учел, что лицо ребенка все равно будет видно. Актер написал, что с самого детства желает своему ребенку «впитывать солнце, как великую радость, а также наполняться его энергией». Звезде сериала «Кухня» хочется, чтобы его сын стал «пожизненно амбасадором солнечного настроения». В конце своего поста супруг Татьяны Арнтгольц признался, что очень любит 4-месячного Даниила.

Для актрисы сын – второй ребенок, а для ее мужа Марка Богатырева – первенец. На протяжении пяти лет она была замужем за актером Иваном Жидковой. У пары есть 12-летняя дочь Мария.



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