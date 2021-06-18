 

Давид Манукян о своих гонорарах: “Стану миллиардером”

18.06.2021, 11:16, Разное
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Рэпер, блогер и ведущий Давид Манукян пояснил о своих гонорарах. На сегодняшний день экс-избранник Ольги Бузовой смело можно назвать себя миллионером, а через 2-3 года и вовсе планирует пополнить ряды миллиардеров.
О своих заработках Давид Манукян пояснил в эфире «ТТ шоу». Он назвал сумму, которую хранит на банковской карте. По словам артиста, там находится примерно 400 тысяч рублей. Также он пошутил, что остальные деньги хранит под деревом.

Манукян рассказал, что буквально через два-три года планирует стать миллиардером. По его словам, он не платит Филиппу Киркорову за совместную работу. Король отечественной эстрады соглашается принимать участие во всех его активностях совершенно бесплатно.

В начале июня Манукян стал ведущим проекта «Дом-2», который выходит в эфир канала «Ю». На данном посту блогер заменил свою экс-избранницу Ольгу Бузову. Сама же артистка решила строить свою карьеру дальше вне скандального реалити. Она уже сыграла на сцене МХАТа имени Горького и в скором времени займет кресло одного из наставников в белорусской версии шоу «Х-фактор».

Источник: teleprogramma.pro



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