 

Украине необходима полная перезагрузка экологических реформ и четкая дорожная карта их исполнения – эколог

18.06.2021, 11:14, Новости дня
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“Мы акцентируем внимание на четкой дорожной карте реформ, на прозрачных и понятных источниках финансирования. Потому что просто, чтобы звучало в контексте “Мы за добро и за здоровье”, – так все этого хотят, и все хотят устойчивого развития. Поэтому нужно объединить усилия для проработки всех механизмов реализации”, – сказала Цыганок.

Она подчеркнула, что бизнес готов к экомодернизации и понимает неотвратимость движения Украины в этом направлении, но он выступает за прозрачные правила и рассчитывает на создание реального механизма поддержки.

“В нашем государстве существует как добросовестный, так и мошеннический бизнес. Так вот добросовестный бизнес давно готов к модернизации, он давно ищет источники для улучшения своих отношений с окружающей средой. И он заинтересован в долгосрочной капитализации бизнеса. Но очень необходимы прозрачные правила игры”, – отметила Цыганок.

Контекст:

Законопроект №4167 о предотвращении, уменьшении и контроле над загрязнениями, которые возникают в результате промышленной деятельности, находится на рассмотрении Верховной Рады с сентября 2020 года. В феврале и мае 2021-го парламент не смог принять документ, сейчас он передан на доработку в профильный комитет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в течение 10–12 лет промышленность должна пройти модернизацию и сократить выбросы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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