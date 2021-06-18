Газ для населения не подорожает: от рыночных колебаний защищает летняя фиксированная цена – “Нафтогаз”

“Все клиенты ООО “Газоснабжающей компании “Нафтогаз Украины” по умолчанию обслуживаются по годовому тарифному планому “Фиксированный”, то есть 7,96 грн за кубометр. Для бытовых клиентов эта цена на газ зафиксирована на год и не меняется даже в условиях повышения цен на европейских хабах и сезонных колебаний”, – написал Белявский.

Он отметил, что подключение к тарифному плану “Месячный”, по которому цена на газ в июне составляет 11,94 грн, происходит только по желанию клиента. И отметил, что цена газа по этому пакету была определена ГК “Нафтогаз Украины”, учитывая текущую ситуацию на рынке ЕС, где газ в последнее время существенно подорожал.

“В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро/МВт-ч, что чуть больше $270 за тысячу кубометров. Это обусловлено колебаниями цен на энергорынке из-за того, что РФ искусственно ограничивает поставки газа с целью создания давления для завершения строительства “Северный поток-2″. Также на рост цен влияет конъюнктура глобальных рынков, в частности высокие цены на сжиженный природный газ в азиатском регионе”, – пояснил представитель компании.

Нынешняя ситуация позволит бытовым потребителям в очередной убедиться, что получать газ по годовому тарифному пакету выгодно, так как это защищает их от колебаний цены на рынке.

https://www.facebook.com/bielawski.maksym/posts/2283145755148628

Генеральный директор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон сообщил в Facebook, что цена на газ на европейских площадках достигла максимальной отметки за последние четыре-пять лет – 29 евро за МВт-ч. Как отметил Макогон, на цены повлияло много факторов, но основной вопрос – как снизить цену на газ.

“Единственный возможный рыночный способ – увеличить предложение. Поскольку “Газпром” теоретически имеет монопольное право на экспорт из РФ, поэтому только “Газпром” теоретически имеет возможность увеличить поставки со стороны РФ”, – написал он.

По словам гендиректора компании, сейчас Украина постоянно предлагает рынку 62 млн м3 в сутки дополнительных мощностей, но “Газпром” не спешит их использовать.

“И это вполне понятно – зачем прилагать усилия для уменьшения цены, по которой ты продаешь газ? Для меня это злоупотребление “Газпромом” доминирующей позицией на рынке газа ЕС и на Европейская комиссия должна обратить на это внимание”, – добавил он.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10158720712039081

Контекст:

Специализированный сайт “ГазПравда” пишет, что годовой фиксированный тариф ГК “Нафтогаз України” составляет 7,96 грн за м³. Годовые цены остальных компаний колеблются от 7,80 грн до 13,50 грн за кубометр. В июле большинство компаний обещают презентовать свои сезонные и альтернативные летние продукты – в том числе с равными помесячными оплатами.

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