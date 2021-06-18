 

Эксперимент по COVID-free ресторанам проведут в Москве по просьбе бизнеса

18.06.2021, 11:06, Разное
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Организовать свободные от ковида точки общепита на встрече с градоначальником предложили столичные рестораторы. Для начала эксперимент пройдет в полутора-двух десятках ресторанов, сообщил Собянин.

Подразумевается, что в таких заведениях будут работать только вакцинированные сотрудники, а гостям необходимо быть либо привитыми, либо переболевшими с антителами. Этим ресторанам можно будет работать без ковидных ограничений. Собянин напомнил, что такие предложения реализованы уже во многих странах – Израиле, Венгрии и других.

Для входа в бесковидные рестораны будет нужен подтверждающий вакцинацию QR-код. Скачать его можно с сайта госуслуг.

“За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт”, – сообщил мэр.

Посещать свободные от ковида рестораны смогут и несовершеннолетние. “Для детей сделаем исключение. Но пусть приходят со взрослыми”, – написал градоначальник.

В сфере услуг Москвы работает большое количество мигрантов. С начала июля их будут прививаться однокомпонентной вакциной “Спутник Лайт”, сообщил Собянин.

Еще одна мера касается зрелищных мероприятий. С 19 июня на них смогут присутствовать не более тысячи человек. Театры и кинотеатры смогут продолжить работу.

“А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть”, – отметил Собянин.

Недоступными пока будут и детские комнаты в торговых центрах, а также детские площадки в парках. Мера продлевается на 10 дней. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Кроме того, мэр призвал москвичей сделать повторную прививку, если антитела закончились. “Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника». Других вариантов пока не существует”, – пояснил Собянин.

Напомним, что постановлением главного санитарного врача Москвы в городе введена обязательная вакцинация 60% сотрудников сферы услуг. До 15 августа они должны сделать вторую прививку. Решение принято в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки в столице.



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