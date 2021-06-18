Президент Швейцарии рассказал, за что ценит Путина

Президент Ги Пармелен высоко оценил роль Швейцарии как принимающей стороны в организации саммита с участием лидеров России и США, Владимира Путина и Джозефа Байдена, 16 июня в Женеве. Политик поделился своим мнением в эфире швейцарского телеканала RTS.

Подводя итоги “напряженных дней”, Ги Пармелен рассказал о своем общении с российским и американским президентами. Глава Швейцарии заявил, что ценит Владимира Путина за прямоту. Он подчеркнул, что российский коллега “не ходит вокруг да около”. По мнению президента Швейцарии, слова Путина всегда направлены в цель, что является ценным качеством.

Ги Пармелен отметил, что саммит в Женеве останется в его политической карьере как один из самых напряженных моментов. Президент Швейцарии оценил важность переговоров двух мировых лидеров и обратил внимание на высокий уровень организации встречи. Политик даже пошутил, что роль Швейцарии – вмешиваться в дела великих держав.

По мнению президента Швейцарии, между Путиным и Байденом “все в порядке”. Он пришел к такому выводу, наблюдая за общением глав России и США. Отметим, что в рамках женевского саммита Ги Пармелен провел личные встречи с американским коллегой Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным.