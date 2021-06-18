“Я сижу в ресторане, где у нас было первое свидание”: признаки того, что бывший хотел бы возобновить отношения

Как утверждают психологи, каждый год отношений с партнером — это месяц реабилитации после расставания в среднем. Кому-то удается быстрее прийти в себя, а кто-то может дольше страдать и скучать по бывшей второй половинке. Вот пять признаков, свидетельствующих о том, что экс-избранник хотел бы возобновить с вами отношения.

Он отправляет сентиментальные сообщения

«Я сижу в ресторане, где у нас было первое свидание. Представляешь, они до сих пор делают тот пражский торт», «Сейчас по радио играет твоя любимая песня» и т. д. – все эти сентиментальные послания красноречивее любых слов говорят о том, что все мысли человека заняты вами, что он ностальгирует по вашим отношениям. Когда человек расстался с прошлым и наслаждается настоящим, то он точно не будет себя так вести.

Расспрашивает о вас у друзей

После расставания как-то неудобно и неловко спрашивать у экс-партнера, как он там живет, как его дела. Просто не хочется показывать свою заинтересованность: тут смешаны обида с чувством гордости. Но порой любопытство берет верх. Если бывший активно интересуется о вас у ваших или общих друзей, то вы точно ему небезразличны, и он был бы не против возобновить отношения. И не удивляйтесь, если при встрече он будет делать невозмутимый и равнодушный вид. Это все показное и напускное. На самом деле долгими вечерам он листает ваш “Инстаграм”.

Подстраивает случайные встречи

Куда бы вы не пришли — и вдруг так же, внезапно, появляется он. Если это произошло один раз, тогда еще можно списать на случайное стечение обстоятельств. Но если это происходит систематически, тогда можете не сомневаться, что бывший шпионит за вами и следует по пятам. Конечно, звучит так себе, ведь мало кому приятно, когда за ним следят. Но с другой стороны, в случае с экс-партнером это верный знак, что он мечтает о вашем воссоединении. Так что если и вы скучаете по тем отношениям, то, возможно, есть смысл подумать о перемирии?

Он вас ревнует

Вы то и дело замечаете, как злобно бывший смотрит на тех парней, с которыми вы просто общаетесь? Значит, он ревнует. А если ревнует, то значит, чувства не угасли. О том, что любовь исчезла бесследно, свидетельствует полное равнодушие бывшего. И поверьте, что его нельзя сыграть. Когда человек ничего к вам не испытывает, это сразу видно. А если вы вызываете эмоции, то любовь еще можно вернуть.

Демонстрирует нежелание вступать в новые отношения

Если вы находитесь в одной компании и видите, что бывший категорически отвергает даже ненавязчивую светскую беседу с другими девушками, то знайте одно. Он хочет вам продемонстрировать, что его сердце занято вами, что он умышленно ограждает себя от других женщин, надеясь на ваше возвращение. Это вроде как знак о том, что вам хранят верность и ни на кого вас не променяют.

И еще можете обратить внимание на страницу бывшего в соцсети. Скорее всего, там появятся грустные философские цитаты о разбитом сердце, о том, что любовь просто так не проходит, что “я помню твои объятия и наш закат” и т.д. и т.п. Эти публикации тоже рассчитаны на вас. Чтобы вы прочитали, чтобы ваше сердце растаяло и в итоге вы сами сделали шаг навстречу бывшему.