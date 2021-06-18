 

Избавляем лук от болезней: понадобятся обычные спички

18.06.2021, 10:40, Разное
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Лук – одна из популярных культур, которые произрастают буквально в каждом огороде. Чаще всего к первой высадке огородники готовятся еще в конце марта, конечно, если позволяет весенняя погода. А через 14 дней уже срезают молодую свежую зелень. Некоторые на своих грядках к этому моменту даже успевают высадить до четырех килограммов лука.

В чем проблема слабого урожая

Наверное, самый неприятный момент – это стрелкование молодого лука. Благодаря тоненьким чешуйкам обеспечивается надежная защита семян, что необходимо для нормального созревания. Кроме того, сама она делается тоньше, и в луковице появляется некая пустота. Срезать стрелку довольно опасно, ведь туда может попасть влага, что вызовет гниение растения.

Как увеличить урожай лука?

Для того чтобы избавиться от болезней и препятствовать быстрому загниванию луковицы, нужны будут обыкновенные спички. В самом начале лета, когда лук подрастает, следует внимательно осмотреть все перья. Если вы увидели стрелку – сразу же срежьте ее, чтобы не испортилась луковица.

Срезают перо ближе к основанию. В результате у вас должно получится полое отверстие. Туда вставляют спичку серной головкой вниз.

Этот способ считается лучшим средством защиты от попадания влаги внутрь обрезанного лукового пера. Во-вторых, сера характеризуется свойствами, которые препятствуют гниению плода.

Благодаря этому вы не только защитите свой урожай, но и повлияете на его количество. Этот способ очень простой и потребует малого количества ресурсов – обыкновенные спички есть у всех дачников.

Рыхление и прополка

Самой трудной будет именно первая прополка, то есть, пока луковые ростки еще небольшие, а трава активно растет. Затем нужно будет только лишь проводить периодическое рыхление почвы. Частота работ зависит от грунта: чем он плотнее, тем чаще следует рыхлить землю.



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