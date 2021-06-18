Бывшая девушка Майли Сайрус Кейтлин Картер ждет ребенка от своего бойфренда

Экс-подруга певицы Майли Сайрус и бывшая жена брата Ким Кардашьян Броди Дженнера – основательница косметического бренда Кейтлин Картер – ждет ребенка. Об этом 32-летняя Кейтлин сообщила, опубликовав “говорящее” фото со своим бойфрендом дизайнером Кристофером Броком в социальной сети. На снимке тени молодых людей на фоне стены, и у молодой женщины заметно округлившийся живот. Подписала снимок смайликом “черное сердце”. Согласно отметке геолокации, фото было сделано на роскошном курорте Esperanza в мексиканском Лос-Кабосе.

Кристофер и Кейтлин

Кейтлин Картер и Кристофер Брок вместе больше года. Впервые о новых отношениях бывшей подруги Майли Сайрус стало известно в мае 2020-го года. Позже Кейтлин в разговоре с журналистами рассказала, что счастлива наконец-то встретить “зрелого” парня.

Мы встречаемся с мая, может, дольше. И если вы спросите, как дела, то я отвечу, что все идет очень хорошо. У меня никогда не было отношений, которые были бы такими легкими. Не хочу никого принижать, но чувствую, то он первый такой взрослый, кто встретился мне на пути, – поделилась она с изданием E! News.

О Кристофере известно немного. Он – дизайнер одежды, основал собственный бренд Брок вместе с бывшей женой Лаурой Вассар. Вместе экс-супруги воспитывают сына. Кейтлин Картер

Кристофер Брок с сыном

Кейтлин Картер стала известна широкой публике, когда начала встречаться и жить со сводным братом Ким Кардашьян и единокровным Кендалл и Кайли Дженнер – Броди Дженнером в 2014 году. К слову, именно Кейтлин стала причиной натянутых отношений между Броди и его сводной сестрой Ким. Ким отказалась включать в список гостей ее свадьбы с Канье Уэстом возлюбленную брата, тот обиделся и не пришел на церемонию, став единственным из родных, кто пропустил торжество.

В августе 2019 года Кейтлин и Броди объявили о расставании. Тогда же появилась информация, что новые отношения Картер завязала с женщиной – знаменитой певицей Майли Сайрус, которая в это же время разошлась с Лиамом Хемсвортом. Правда роман двух красавиц был бурным и недолгим – уже через пару недель стало известно, что девушки больше не вместе.

Кейтлин Картер и Броди Дженнер