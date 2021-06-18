 

Франция не увидела условий для вступления Украины в НАТО

18.06.2021, 10:26, Новости дня
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что условия для вступления Украины в Североатлантический альянс пока не созрели.

«Условия для этого пока не сложились», – сказал Ле Дриан, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFM TV.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды. 



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