 

Отменен ежегодный фестиваль «Дикая мята»

18.06.2021, 10:26, Новости дня
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Все развлекательные и образовательные мероприятия на территории Тульской области, включая фестиваль «Дикая мята», решено отменить, так как в ряде регионов Центрального федерального округа отмечен взрывной рост заболеваемости коронавирусом, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Александр Ломовцев.

Ломовцев пояснил, что «за последнюю неделю в Тульской области на 60% увеличился ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 и показатели госпитализации», и «исходя из прогноза развития эпидемиологической обстановки, необходимо ограничить проведение любых концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий», говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Он указал, что фиксируется новые, более агрессивные штаммы инфекции.

Главным санитарным врачом в адрес губернатора Тульской области Алексея Дюмина были направлены рекомендации об отмене концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий. Они легли в основу соответствующих изменений в Указ №62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

В связи с этим на территории региона отменены все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, включая фестиваль «Дикая мята».

Также на основании рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Тульской области ограничено время работы предприятий общественного питания с 7.00 до 24.00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза.

«Дикая мята» – это ежегодный музыкальный фестиваль, в 2021 году в его рамках должны были выступить Гарик Сукачев, Иван Дорн, Манижа, а также группы АукцЫон, The Hatters и другие.



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