Диета с ограничением калорий оказалась лучше интервального голодания



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Интервальным голоданием называют ряд практик, при которых люди ограничивают себя в еде в течение нескольких дней в неделю или в течение части каждого дня. В последние годы такие диеты приобрели большую популярность.

Ранее исследования интервального голодания давали смешанные результаты. Обычно они подтверждали его безопасность и показывали эффективность сопоставимую с эффективностью диеты с ограничением калорийности. Исследования проводились для разных типов голодания (1, 2).

В новой работе ученые хотели уточнить, существует ли какая-то специфическая польза, которую может принести организму интервальное голодание, но не дает ограничение калорийности рациона. Его участников разделили на три группы. В первой группе добровольцы голодали через день, но на день, который следовал за голоданием они ели на 100% больше, чем обычно. Вторая группа придерживалась сходного режима, но после голодания ее участники ели на 50% больше. В третьей группе калорийность ежедневного рациона была сокращена на 25%. Никто из добровольцев не страдал от ожирения.

Количество калорий в рационе участников второй и третьей группы сократилось в одинаковой мере. В третьей группе люди получали примерно столько же энергии, как и раньше.

Через четыре недели в группе, которая не голодала, участники «сбросили» в среднем по 1,9 килограмма, практически вся потеря массы была обусловлена уменьшением количества жира в организме.

Люди, которые получали аналогичное количество калорий, но голодали через день, потеряли примерно по 1,6 килограмма, однако половина этого похудения произошла за счет мышечной ткани.

Потеря веса в группе «голодающих», которые через день ели в два раза больше обычного, была крайне незначительной. То есть, без ограничения в калорийности она не была эффективной.

«Многие люди верят, что диеты, основанные на голодании, особенно эффективны для похудения или что от них есть особая польза для обмена веществ, даже если не терять вес. Однако наше исследование утверждает о том, что в нем нет ничего особенного по сравнению с более традиционными диетами», – сказал профессор Джеймс Беттс (James Betts) из Университета Бата, ведущий автор исследования.

Ученые подчеркивают, что при голодании особенно важно помнить о том, что оно может привести к снижению мышечной массы. Кроме того, на фоне голодания сложно поддерживать хороший уровень физической активности, что может сказаться на здоровье в будущем.