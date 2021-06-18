Три признака на руке предупреждают о высоком риске сердечного приступа

Ученые рассказали о трех признаках, которые могут свидетельствовать о высоком риске сердечного приступа. По их словам, во многих случаях это состояние наступает вследствие прогрессирующей ишемии.

Когда в артериях возникает закупорка, кровоснабжение сердца блокируется. Если в течение получаса ситуация не налаживается, то происходит инфаркт. На руках человека порой появляются признаки, предупреждающие о высоком риске проблем с сердцем. Необходимо обращать внимание на мелкую сыпь на пальцах желтоватого цвета. Эта сыпь говорит о высоком уровне триглицеридов в организме. Они налипают на артериальные стенки и провоцируют атеросклероз.

На ладонях и ногтях могут появляться странные пятна темного цвета. Иногда наблюдаются красные линии и точки, напоминающие занозу. Они указывают на инфекцию, которая развивается во внутренней оболочке сердца.

Третьим признаком являются синие или же серые пальцы. Такой оттенок говорит о недостаточно хорошей циркуляции крови и о нехватке кислорода в тканях.

Источник: www.medikforum.ru