 

Президент Швейцарии назвал ценным качеством прямоту Владимира Путина

18.06.2021, 10:18, Разное
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Президент Швейцарии Ги Пармелен высказал свое мнение относительно встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Политик назвал ценным качеством прямоту главы Российской Федерации.
После саммита в Женеве встреча Владимира Путина и Джо Байдена стала ТОПовой темой СМИ и политаналитиков по всему миру. Не остался в стороне и президент хозяйки мероприятия Швейцарии Ги Пармелен. Свои впечатления политик изложил в беседе с журналистами RTS.

В первую очередь, глава Швейцарской конфедерации обратил внимание на открытость своего российского коллеги. Вместо того, чтобы уходить от вопросов, Владимир Путин прямо выражает свои мысли, мгновенно отвечая даже на наиболее нестандартные вопросы. При этом обмен мнениями с собеседниками и обсуждение самых острых вопросов проходит в приятной и комфортной атмосфере.

Следует учесть, что Ги Пармелен в силу своего положения более осведомлен о закулисье международных переговоров. Как оказалось, уже после первых минут общения Джо Байдена и Владимира Путина всем окружающим стало понятно, что ситуация не выйдет за рамки принятых стандартов.

Источник: inforeactor.ru



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