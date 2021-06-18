Каменских призналась, что в начале карьеры ей предлагали интим за деньги

Певица Настя Каменских в рамках интервью призналась, что в начале вокальной карьеры ей предлагали интим взамен на большие деньги. Богатые поклонники мечтали провести ночь с артисткой.

С детства Настя Каменский мечтала быть звездой. Уже в 18 лет она начала на студии записывать сольные треки, сниматься в клипах. Вскоре исполнительницу заметил рэпер Потап, с которым исполнительница начала выступать в дуэте. Настя Каменских всегда обладала эффектной внешностью. Она хотела добиться успеха и финансовой независимости, но никогда не позволяла себе вступать в интимные отношения ради денег.

Когда Каменских предлагали секс за деньги, она просила Потапа, чтобы тот как-то повлиял на сложившуюся ситуацию. К слову, с коллегой по цеху впоследствии у нее начался роман. В тот момент Алексей Потапенко еще был в официальном браке. Пара долгое время скрывала свои отношения и рассекретила их только в день свадьбы.

Влюбленные живут в загородном доме. Настя Каменских полностью доверяет своему супругу, всегда старается прислушиваться к его советам. Артистка мечтает о детях, ей часто приписывают беременность, но артистка не обращает на слухи никакого внимания.