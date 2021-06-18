“Голому писать проще”. 51-летний Тарзан крупным планом показал голое тело
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“Новый холст… Никогда до конца не знаешь, на что ты способен…” – написал он.
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Подписчики отреагировали на пост.
“Голому писать проще…” – заявила allatkachenko1708.
“Опять голый”, – отметила uno_lunooooooo.
Контекст:
Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.
Он делится с подписчиками снимками своих картин. Недавно он написал портрет своей тещи Людмилы Порывай – матери его жены, российской певицы Наташи Королевой.
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