“Голому писать проще”. 51-летний Тарзан крупным планом показал голое тело

“Новый холст… Никогда до конца не знаешь, на что ты способен…” – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Подписчики отреагировали на пост.

“Голому писать проще…” – заявила allatkachenko1708.

“Опять голый”, – отметила uno_lunooooooo.

Контекст:

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.

Он делится с подписчиками снимками своих картин. Недавно он написал портрет своей тещи Людмилы Порывай – матери его жены, российской певицы Наташи Королевой.

—