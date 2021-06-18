 

В Украине за сутки сделали рекордное количество прививок от коронавируса

18.06.2021, 10:16, Новости дня
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“Новый рекорд привитых. 81 713 человек привито против COVID-19 за сутки 17 июня 2021 года. Одну дозу получили 57 970 человек, полностью иммунизированы 23 743 человека”, – говорится в сообщении.

В четверг прививки делали 618 мобильных бригад и 964 пункта вакцинации.

По состоянию на 17 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 707 599 человек, отметили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1877178325778597

Специализированный портал Минздрава, посвященный вакцинации, информирует, что больше всего доз вакцин ввели за 24 часа в Киеве (13 946), меньше всего – в Черновицкой области (997).

“Всего с начала кампании по вакцинации сделано 1 989 398 прививок. Вакцинировано 1 652 055 человек, из них получили первую дозу – 1 652 053 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 337 345 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – рассказали в Минздраве.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer/BioNTech, было введено 34 588 доз этого препарата (большинство – как первую дозу).

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

По состоянию на 11 июня Украина получила около 4,2 млн доз вакцин от COVID-19. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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