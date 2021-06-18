В России хотят разрешить использовать маткапитал еще по двум направлениям

Заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи Общественной палаты России Юлия Зимова предложила разрешить использовать средства для покупки автомобиля. Также она выступила с идеей тратить материнский капитал на газификацию и подведение других коммуникаций к дому.

Общественник отметила, что подобный опыт можно встретить в ряде российских регионов. Зимова рассказала, что новые правила использования маткапитала пользуются популярностью, так как не все семьи готовы вкладывать деньги в ипотеку, им гораздо проще улучшить свои жилищные условия.

Вице-премьер России Татьяна Голикова также считает, что необходимо расширить применение выплат на детей. По ее мнению, материнский капитал следует разрешить тратить на реконструкцию или строительство дома сразу после рождения ребенка и частные образовательные услуги.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал усилить поддержку многодетных россиян. Он предложил увеличивать материнский капитал с рождением каждого ребенка. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.

Напомним, что в 2021 году размер выплат за первого ребенка составляет 483,8 тысячи рублей. При рождении второго или третьего – 639,4 тысячи рублей, но при условии, что ранее родители не пользовались материнским капиталом.