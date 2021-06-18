 

Латушко: Лукашенко – проблема для России и США

18.06.2021, 10:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший посол Белоруссии во Франции, лишенный ранга из-за поддержки антиправительственных акций, Павел Латушко заявил, что президент Александр Лукашенко является проблемой для России и США. Соответствующий видеоролик он выложил на своем ютуб-канале.

Комментируя итоги саммита американского и российского лидеров, Джозефа Байдена и Владимира Путина, 16 июня Женеве, оппозиционный политик пришел к выводу, что позиции двух держав относительно Белоруссии принципиально отличаются. Латушко отметил, что США требуют защитить права граждан и провести демократические выборы в стране. Меж тем, Россия, включив Белоруссию в сферу своего влияния, поддерживает президента Александра Лукашенко, который, по мнению оппозиционера, является диктатором.

Латушко подчеркнул, что белорусский внутриполитический кризис является угрозой для региональной безопасности, поэтому эта тема обсуждалась между двумя президентами. Он заявил, что режим “нелегитимного” президента Лукашенко представляет угрозу не только для простых белорусов, но и для всей Европы.

Латушко прямо сказал: “Ничего о нас не должно решаться и обсуждаться без нас”. Оппозиционной политик отметил, что на всех переговорах мировых лидеров должно учитываться мнение белорусского народа.

Перечисляя санкции, которые могут быть применены к белорусскому президенту и его сторонникам, Павел Латушко заявил, что Лукашенко является проблемой “и для Москвы, и для Вашингтона”. Оппозиционер призвал решить эту проблему.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что во время саммита в Женеве лидеры России и США не смогли прийти к единому мнению по поводу Белоруссии. В Кремле заявили, что позиции Путина и Байдена разошлись.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / Ученые назвали причину отсутствия иммунной реакции на раковые клетки

19.03 / Установлен контакт с похищенными в Нигерии моряками

27.10 / Соратника умершего в тюрьме Тесака нашли мертвым в лесу

15.07 / Скандалы: Шпионский мост Пола Уилана

06.08 / Письма из казахской степи: предсмертные послания матери «изменника»

04.03 / Скандалы: Все тайное становится Ландером

29.09 / Ученые смогли «обмануть» сахарный диабет

15.09 / Ученые: Раздражительность и враждебность могут быть опасными для здоровья

22.01 / Мнение: Приветственный пост в сообщество DOSTALO

02.11 / Мнение: ФС. Эпилог 2 и З. Материал теста 21

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика