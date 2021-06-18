Кулинарный шедевр из овощей: как сделать салат, сохранив максимум витаминов

Лето – время созревания овощей и зелени. В этом сезоне у вас есть возможность приготовить вкусные и полезные салаты. Как сделать это блюдо, чтобы сохранить максимум витаминов? В статье мы поделимся некоторыми секретами, которые помогут вам превратить набор овощей в настоящий кулинарный шедевр.

Как выбрать овощи

В идеале, овощи для салата нужно выращивать на своем садовом участке. В этом случае вы будете уверены в отсутствии нитратов и пестицидов. Если же у вас нет такой возможности, то при покупке внимательно присмотритесь к внешнему виду овощей.

Цвет плодов и зелени должен быть естественным. Если они выглядят слишком ярко, то это может указывать на наличие нитратов. Настораживать должна и чрезмерно правильная форма овощей.

Обратите внимание на кожуру. На поверхности качественных плодов не должно быть повреждений и следов гнили.

Отдавайте предпочтение сезонным овощам. Если вы готовите салат из несезонных плодов, то их нужно предварительно вымочить в холодной воде, а затем очистить от кожуры. Это поможет частично удалить нитраты.

Если вы планируете готовить салат с картофелем, то выбирайте корнеплоды поздних сортов. Молодая картошка имеет мягкую текстуру и плохо держит форму при нарезании.

Мытье и хранение

Не стоит закупать впрок большое количество овощей и зелени для салатов. При долгом хранении они теряют витамины. Упакуйте их в герметичные пакеты перед помещением в холодильник, это поможет сберечь ценные вещества.

Овощи следует мыть незадолго до приготовления, иначе они могут заплесневеть. Что касается зелени, то ее нужно вымыть сразу после покупки и влажной положить в пакетик. Это поможет сохранить свежесть пряных трав.

Как сберечь витамины

Витамины в овощах быстро разрушаются. Это происходит при воздействии солнечных лучей, воздуха, жары, а также при контакте с посудой и кухонными инструментами.

Чтобы употребление салатов принесло пользу, старайтесь сберечь витамины в овощах. Нарезайте ингредиенты непосредственно перед подачей блюда на стол. Зелень лучше не резать, а разрывать на части руками.

Обратите внимание на материал, из которого сделана салатница. Используйте посуду из нержавейки, стекла или керамики. Не помещайте нарезанные овощи в миски из обычных металлов. Это вызывает реакцию окисления, которая разрушает полезные нутриенты.

Очень важно подобрать правильный нож для нарезки овощных ингредиентов. Специалисты рекомендуют использовать керамические изделия. Ножи из керамики не нужно точить, они всегда остаются острыми. Кроме этого, их лезвие не окисляет овощи.

Термообработка овощей

Овощи для винегретов и салатов лучше не варить, а запекать в духовке, не снимая кожуры. Такой способ приготовления помогает сохранить полезные вещества. После термообработки овощи следует хранить в неочищенном виде. Кожуру можно снимать только перед нарезкой.

После отваривания или запекания овощи нужно полностью охладить. Если вы смешиваете ингредиенты для салатов и винегретов в теплом виде, то это резко ухудшает вкус блюда.

Зелень, соль и другие добавки

Добавляйте в салаты петрушку, лук, укроп и другую зелень. Это обогатит блюдо витаминами и минералами. В салаты из мяса и морепродуктов можно положить яблоки с кисловатым вкусом. Добавки из зелени и фруктов повышают питательную ценность закуски.

Солить блюдо лучше всего не поваренной, а морской солью. Это более здоровый и полезный продукт.

Добавляйте соль в салаты непосредственно перед подачей на стол. Не нужно солить блюдо заранее. Это приведет к чрезмерному выделению сока из свежих овощей и ухудшению вкуса. Для приготовления салатов следует использовать соль мелкого помола.

Сразу после приготовления накапайте в смесь нарезанных овощей немного лимонного сока или уксуса. Это поможет удержать аскорбиновую кислоту внутри салата.

Если вы хотите придать блюду чесночный привкус и аромат, то натрите салатницу чесноком. Вы можете также измельчить зубчики острого овоща на терке, нанести их на корочку черного хлеба с солью и положить в толщу салата.

Полезные заправки

Заправка нужна не только для улучшения вкусовых качеств блюда. Жиры в соусах и маслах обволакивают овощи тонкой пленкой, которая помогает сохранить витамины.

Овощные салаты чаще всего заправляют растительным маслом или сметаной. Однако в последние годы немало людей увлекаются диетами. Они используют для заправки блюд лимонный сок или обезжиренные соусы.

Диетологи считают, что растительного масла не стоит опасаться. Небольшое количество масляной заправки не повредит фигуре, но поможет усвоиться жирорастворимым витаминам из овощей. Наливайте растительное масло в салат после того, как вы его посолили и поперчили. Частицы соли не растворяются в маслах.

Как добавлять заправку

Добавьте в салат часть заправки и перемешайте ингредиенты. Затем переложите его горкой в отдельную посуду и полейте блюдо оставшимся соусом.

Для винегретов следует использовать заправку из растительного масла, соли, уксуса и мелкого сахарного песка. После ее добавления блюдо нужно подержать полчаса в холодном месте, чтобы ингредиенты хорошо пропитались соусом.

Салаты из овощей заправляют непосредственно перед подачей на стол. Хранить их в холодильнике нежелательно, так как через 2-3 часа овощи теряют полезные качества. Помните, что овощные салаты никогда не делают впрок на несколько дней. Их употребляют сразу после приготовления, пока в них еще есть витамины.

Заключение

Приготовление овощного салата требует творческого подхода и фантазии. Не бойтесь экспериментировать с новыми ингредиентами. Но при этом учитывайте совместимость продуктов и старайтесь сохранить в овощах как можно больше витаминов.