Как сделать глазки для рисованных кукол или вязаных игрушек: за раз получается 10 штук
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Нет ничего интересней, чем сделать куколку самостоятельно. Вот только такие игрушки нередко уступают в интерактивности покупным, как быть? Чтобы добавить немного жизни, добавьте подвижные элементы из блистерной упаковки!
Оживший взгляд
Таблетки и капсулы часто продаются в такой упаковке. Не выбрасывайте ее, а превратите в глазки! Такой простой лайфхак.
Вырежьте зрачки из черной бумаги или ткани, используйте бусинки. По размеру они должны быть такими, чтобы свободно перемещаться внутри блистера.
Выровняйте блистер, заложите внутрь «зрачки» и нанесите клей вокруг каждой выемки.
Наклейте плотную белую бумагу и подождите высыхания. Цвет может варьироваться в зависимости от вашей задумки.
Осталось вырезать детальки, не повредив блистер, и наклеить на игрушку.
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