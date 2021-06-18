Как сделать глазки для рисованных кукол или вязаных игрушек: за раз получается 10 штук

Нет ничего интересней, чем сделать куколку самостоятельно. Вот только такие игрушки нередко уступают в интерактивности покупным, как быть? Чтобы добавить немного жизни, добавьте подвижные элементы из блистерной упаковки!

Оживший взгляд

Таблетки и капсулы часто продаются в такой упаковке. Не выбрасывайте ее, а превратите в глазки! Такой простой лайфхак.

Вырежьте зрачки из черной бумаги или ткани, используйте бусинки. По размеру они должны быть такими, чтобы свободно перемещаться внутри блистера.

Выровняйте блистер, заложите внутрь «зрачки» и нанесите клей вокруг каждой выемки.

Наклейте плотную белую бумагу и подождите высыхания. Цвет может варьироваться в зависимости от вашей задумки.

Осталось вырезать детальки, не повредив блистер, и наклеить на игрушку.