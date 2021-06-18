Нефть подешевела на дорогом долларе

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются, продолжая падение, начатое накануне.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,82% – до 72,48 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI опустилась на 0,73% – до 70,52 доллара, передает РИА «Новости».

Накануне нефть подешевела более чем на 1%, а вечером ценовое снижение превышало 3%. Это преимущественно было вызвано ростом курса доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом аналитики полагают, что снижение цен на нефть – временное явление.

Инвесторы также продолжают следить за новостями вокруг Ирана. Накануне МИД страны заявил, что ядерное соглашение «ближе, чем когда-либо», однако остаются некоторые вопросы. Инвесторы ожидают «возвращения» иранской нефти на рынок после этого, что повысит совокупное ее предложение.