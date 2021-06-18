Экологический оператор перечислил рекомендуемые к запрету одноразовые товары

Ватные палочки, пластиковые трубочки и непрозрачные цветные ПЭТ-бутылки вошли в список из 28 одноразовых товаров, которые рекомендуют запретить в РФ и заменить экологичными альтернативами, следует из документа, предоставленного Российским экологическим оператором (РЭО).

В документе содержится перечень товаров и упаковки, рекомендуемых к запрету после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий, передает РИА «Новости».

Список должен стать одним из документов, предусмотренных дорожной картой по реализации концепции расширенной ответственности производителя. Следом за этим списком должны быть приняты нормативы экосбора, которые должны сыграть роль экономического стимула и подтолкнуть производителей к переходу на экологичные альтернативы. Повышенные ставки экосбора сделают производство одноразовой и неперерабатываемой продукции невыгодным.

«Бэг-ин-бокс (многокомпонентная упаковка для напитков), дойпак (гибкая вакуумная упаковка, представляющая собой пластиковый пакет с донышком), флоупак (пакет с двумя поперечными и одним продольным швом), пакет в форме кувшина, непрозрачные цветные ПЭТ-бутылки, пластиковые подложки, пластиковые тарелки, пластиковые упаковки-ракушки, пластиковые трубочки, мешалки и одноразовые столовые приборы, пластиковые стаканчики, пластиковые крышки от стакана для напитков, тубы для зубной пасты и кремы из композитного материала, пластиковые капсулы от кофе, саше-пакеты, яичная упаковка, яичная упаковка для перепелиных яиц, блистерная упаковка (кроме лекарств), реторт-пакет», – перечислены в документе товары.

Также в перечень включены стакан/ведро для пищевых продуктов, контейнер/лоток для пищевых продуктов, сумка-сетка для пищевых продуктов, пакет/пленка вакуумная или термоусадочная толщиной до 20 мм, контейнер для консервов многокомпонентный, аэрозольная упаковка из композитного материала, коробка/пачка для табачной продукции, ватные палочки, ложемент из пенопласта для транспортировки товаров.

Экологичной заменой ватным палочкам могут быть изделия из дерева или бумаги, упаковку для яиц из полистирола заменит пульперкартон, а пластиковые стаканчики экологичнее делать не из полистирола, а из ПЭТ или полипропилена, как и крышки для бумажных стаканчиков.

Напомним, в конце 2019 года президент Владимир Путин призвал сокращать производство пластиковой посуды, отметив, что необходимо действовать аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности.

В мае 2021 года экологи предложили из мелкого пластика, который прошел специальную обработку, укладывать пешеходные и велосипедные дорожки в Москве.