Актриса Елена Проклова призналась, что потеряла троих сыновей

После того, как в программе «Секрет на миллион» Елена Проклова пояснила о том, что пережила в жизни, часть поклонников ее поддержала, а другие убеждены в том, что это просто хайп. В интервью актриса призналась, что потеряла троих сыновей, выжили только две ее дочери.

Елена Проклова считает, что домогательства известного актера в юности испортили ее последующую личную жизнь. Артистка осуждает похотливых мужчин, поэтому решила в этом признаться, чтобы уберечь от подобной участи молодых девушек. По ее словам, в 15 лет она не понимала, что происходит, поэтому «даже оправдывала извращенца». Юная актриса даже влюбилась в него, так как считала творцом и гением. Однако даже спустя много лет у нее подкатывает ком к горлу и начинает тошнить, когда она вспоминает пережитые домогательства. Артист, имя которого Елена Проклова не называет, убеждал ее на протяжении двух лет, что «старшие учат младших, и это норма». Сейчас она осознает, что ее «наставник» был болен, поэтому испытывал странное желание ее периодически видеть. Даже когда она вышла замуж за Виталия Мелика-Карамова, ситуация не изменилась. Только когда актриса родила ребенка, актер понял, что они не будут вместе.

По словам Елены Прокловой, замуж она вышла девственницей, несмотря на патологическую страсть своего «покровителя». Актриса пять раз была беременна, но выжили только две дочери, а троих сыновей она потеряла. Также она призналась, что хотела состариться со своим последним супругом, но не сложилось. Несмотря на то, что в браке они прожили 30 лет, любовь ушла спустя 15 лет. Как-то муж пришел и сказал, что влюбился в 15-летнюю девочку. Тогда она подумала, что «все мужчины одинаковые». Сейчас артистка пытается сделать все для того, чтобы дочери не повторили ее нелегкую судьбу.