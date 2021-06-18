Дарья Пынзарь по молодости грозила мужу разводом

Ведущая проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь призналась, что по молодости часто грозила мужу Сергею разводом. В то же время она никогда серьезно не задумывалась над расторжением брака с отцом своих детей.

Дарья и Сергей Пынзарь познакомились на проекте «Дом-2». Там же появился на свет их первый сын. Потом супруги приняли решение покинуть телестройку и начать жить вне камер. Со стороны многим может показаться, что отношения звездной пары являются идеальными, но у ведущих часто возникают проблемы.

Мысль о расставании Дарью Пынзарь никогда не посещала. Однако будучи в молодом возрасте блондинка пыталась напугать разводом избранника. Сейчас в отношениях пары все хорошо. Ведущая всегда старается прислушиваться к советам супруга. К тому же у избранников совпадают взгляды на жизнь.

Дарья Пынзарь подарила возлюбленному двух сыновей. Она не раз признавалась, что хотела бы родить еще и дочь, но пока не решилась на третью беременность.

В последнее время звездная семья жила на две страны – Россию и Турцию. Недавно супруги купили дом в Подмосковье. К тому же им предложили вести проект «Дом-2» в обновленном формате. Они делятся с участниками собственным опытом, ведь им удалось построить любовь на телешоу.

Источник: www.starhit.ru