 

Названы женщины Максима Галкина до Аллы Пугачевой

18.06.2021, 9:20, Разное
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Сегодня ведущему и юмористу Максиму Галкину исполняется 45 лет. Журналисты решили вспомнить всех женщин знаменитости, которые были до его брака с Аллой Пугачевой.
Популярность к Максиму Галкину пришла в начале нулевых. Неординарный юморист покорил всех своими пародиями. Окончательно в шоу-бизнесе Галкин укоренился после записи совместной песни с Аллой Пугачовой «Будь или не будь». В 2001 году их дуэт обсуждала едва ли не вся страна.

Официально первой возлюбленной Максима Галкина считает его одноклассница по имени Юлия, с которой он сидел за одной партой. Роман, начавшийся в школе, не перерос в серьезные отношения.

Максиму Галкину в 2000-х годах приписывали роман с Анастасией Чернобровиной. Они познакомились в Кремлевском дворце во все ведения совместного мероприятия. Ведущая сразу же очаровала комика. Он дарил ей дорогостоящие подарки, приглашал в рестораны и кино. Некоторые представители СМИ прогнозировали скорую свадьбу, но до ЗАГСа дело не дошло.

В это время Максим Галкин начал тесно общаться с Аллой Пугачевой. Согласно неподтвержденной информации, в 2001 году Примадонна отечественной эстрады зашла в гримерку к Чернобровиной, чтобы поговорить наедине. После этого отношения ведущей и Галкина закончились.

Максим Галкин женился на Алле Пугачевой в 2011 году. Позже пара обвенчалась в церкви. В звездной чете появились на свет двойняшки, которых назвали Лиза и Гарри. В прошлом году дети артистов уже пошли в первый класс.

Источник: www.mk.ru



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