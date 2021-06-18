Ярмоленко после победы сборной Украины на Евро 2020 высмеял “бутылкогейт”
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Ярмоленко пришел на мероприятие в отличном настроении, он стал главной звездой второго поединка сборной Украины на турнире. Под конец пресс-конференции футболист решил пошутить.
“А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал бутылки Coca Cola – я поставлю Coca Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной”, – сказал Ярмоленко и рассмеялся.
После этого капитан сборной Украины поставил бутылки обратно на место.
* Андрей Ярмоленко пошел против Криштиану Роналду и остальных! #EURO2020
* UEFA pic.twitter.com/DsnJdvXyY0
— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 17, 2021
14 июня капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, придя на пресс-конференцию накануне победного для его команды матча против Венгрии (3:0), отодвинул бутылки с Coca Cola в сторону, а затем поднял бутылку с водой, намекнув таким образом, что нужно пить.
NEW – Cristiano Ronaldo was annoyed to see two sugar-laden Coca-Cola bottles in front of him at the #EURO2020 press conference. He then held up a bottle of water, saying “agua,” Portuguese for water.pic.twitter.com/xF1vJ1ltV0
— Disclose.tv * (@disclosetv) June 15, 2021
На следующий день французский полузащитник Поль Погба, мусульманин, на встрече с журналистами убрал бутылку пива Heineken после победы Франции над Германией (1:0).
People PRAISING Ronaldo for removing a bottle of coke from press conference & celebrating water
People HATING on Pogba for removing a bottle of Heineken (non-alcoholic as it turns out but he didn’t know) because alcohol is against his faith
Racism 2.0
pic.twitter.com/qtgx6lVOlR
— nazir afzal (@nazirafzal) June 16, 2021
16 июня лучший игрок матча сборной Италии против Швейцарии (3:0) Мануэль Локателли также отодвинул бутылки с Coca Cola и поставил вместо них бутылку с водой.
Locatelli following Ronaldo’s footsteps. Coca Cola gonna be a meme at this point * pic.twitter.com/gK5wCKGM1v
— Abdu * (@Abdul999_) June 16, 2021
Инциденты уже успели окрестить bottlegate (“бутылкогейт”).
Комментируя произошедшее, в УЕФА потребовали от участников Евро 2020 не трогать спонсорские напитки, отметив, что договорные обязательства в отношении спонсоров являются частью регламента турнира. В футбольном союзе не исключили штрафов, если случаи повторятся, пишет Reuters.
Контекст:
СМИ писали, что из-за жеста Роналду акции Coca-Cola обвалились на $4 млрд. По словам экспертов, падение стоимости акций компании на 1,6% было связано с выплатой дивидендов.
Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.
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