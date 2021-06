Ярмоленко после победы сборной Украины на Евро 2020 высмеял “бутылкогейт”

Ярмоленко пришел на мероприятие в отличном настроении, он стал главной звездой второго поединка сборной Украины на турнире. Под конец пресс-конференции футболист решил пошутить.

“А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал бутылки Coca Cola – я поставлю Coca Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной”, – сказал Ярмоленко и рассмеялся.

После этого капитан сборной Украины поставил бутылки обратно на место.

14 июня капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, придя на пресс-конференцию накануне победного для его команды матча против Венгрии (3:0), отодвинул бутылки с Coca Cola в сторону, а затем поднял бутылку с водой, намекнув таким образом, что нужно пить.

На следующий день французский полузащитник Поль Погба, мусульманин, на встрече с журналистами убрал бутылку пива Heineken после победы Франции над Германией (1:0).

16 июня лучший игрок матча сборной Италии против Швейцарии (3:0) Мануэль Локателли также отодвинул бутылки с Coca Cola и поставил вместо них бутылку с водой.

Инциденты уже успели окрестить bottlegate (“бутылкогейт”).

Комментируя произошедшее, в УЕФА потребовали от участников Евро 2020 не трогать спонсорские напитки, отметив, что договорные обязательства в отношении спонсоров являются частью регламента турнира. В футбольном союзе не исключили штрафов, если случаи повторятся, пишет Reuters.

Контекст:

СМИ писали, что из-за жеста Роналду акции Coca-Cola обвалились на $4 млрд. По словам экспертов, падение стоимости акций компании на 1,6% было связано с выплатой дивидендов.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

