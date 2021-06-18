 

18 июня: какой сегодня праздник, у кого именины, кто родился и умер, приметы этого дня

18.06.2021, 9:18, Новости дня
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День гордости аутиста или Autistic Pride Day – учрежден в 2005 году по инициативе организации Aspies For Freedom, которая объединяет людей с синдромом Аспергера и другими расстройствами аутического спектра.

Также 18 июня отмечается День любителей рыбалки и Международный день пикника.

В православной традиции сегодня именины у Василисы, Виктора, Галины, Дорофея, Игоря, Иона, Кондратия, Константина, Леонида, Маркиана, Ники, Павла и Федора. В католической – у Альжбеты и Марка.

Этот день в истории:

в 1782-м в Швейцарии зафиксирован последний известный случай казни за колдовство, была казнена Анна Гельди.
в 1991-м Верховная Рада УССР издала постановление о праздновании Дня независимости Украины 24 августа.

В этот день родились:

в 1812 году – Иван Гончаров, русский писатель, автор романов “Обломов”, “Обрыв” и других.
в 1907 году – Варлам Шаламов, русский прозаик и поэт, создатель литературного цикла о советских лагерях.
в 1919 году – Юри Ярвет, эстонский актер театра и кино, режиссер, исполнитель роли короля Лира в одноименном фильме 1970 года.
в 1935 году – Юрий Соломин, актер театра и кино, прославился ролями в фильмах “Адъютант его превосходительства”, “Дерсу Узала”, “Мелодии белой ночи”, “Летучая мышь”, “Обыкновенное чудо”.
1937 – Виталий Жолобов, украинский космонавт, президент Аэрокосмического общества Украины
в 1942 году – Пол Маккартни, британский певец, музыкант, композитор, участник группы The Beatles.
в 1952 году – Изабелла Росселлини, итальянская киноактриса и модель.
в 1976 году — Максим Галкин, российский артист эстрады, пародист, телеведущий, певец.

В этот день умерли: 

в 1936 году ­– Максим Горький, советский писатель, 68 лет.
в 1952 году – Ефим Боголюбов, украинско-германский шахматист, 63 года.
в 1974 году – Георгий Жуков, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, 77 лет.
в 1981 году – Виктор Иванов, украинский кинорежиссер и сценарист, автор фильма “За двумя зайцами”, 72 года.
в 1993 году – Иван Гончар, украинский скульптор, историк, этнограф, 82 года.
в 2011 году – Елена Боннэр, общественный деятель и правозащитник, вдова Андрея Сахарова, 88 лет.

Народная примета гласит: если выполоть сорняки в первой половине дня, они больше не вырастут. То же касается волос на теле, удаленных с корнем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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