Украине в ближайшие 30-40 лет грозит опустынивание обширных территорий – Минэкологии

“Деградация земель и опустынивание – одни из самых больших угроз для устойчивого развития человечества. Они приводят к серьезным проблемам – изменению климата, утрате биоразнообразия, нехватке воды, распространению бедности, голоду и массовым миграциям населения”, – отметили в сообщении.

По данным ведомства, в Украине 13 млн га сельскохозяйственных земель подвергаются пагубному воздействию водной эрозии, более 6 млн га – ветровой, до 20 млн га охвачены пылевыми бурями.

Министерство уточнило, что на развитие деградационных процессов в значительной мере влияет уровень распаханности земли, который в Украине один из самых высоких в мире – распаханные земли составляют почти 33 млн га, чуть более 54% территории.

Ведомство отметило, что для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений экологической политики, для этого утвержден план действий по борьбе с данным явлением до 2025 года и создан координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием.

Министр экологии Роман Абрамовский отметил, что Украина присоединилась к процессу установления и реализации добровольных национальных задач по достижению нейтрального уровня деградации земель в рамках Конвенции ООН о борьбе с опустыниванием.

В ООН считают, что засуха – это скрытый глобальный кризис, который рискует стать “следующей пандемией”, если страны не примут срочные меры по использованию водных и земельных ресурсов и борьбе с чрезвычайной ситуацией с климатом. Об этом говорится в отчете управления ООН по уменьшению опасности бедствий 2021 года.

“Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды”, – цитирует Guardian специального представителя генерального секретаря ООН по снижению риска бедствий Мами Мизутори.

Мизутори добавила, что проблема засухи в настоящее время настолько широко распространена, что к концу столетия практически все страны в той или иной форме столкнутся с этой проблемой.

Согласно отчету ООН, по меньшей мере 1,5 млрд человек непосредственно пострадали от засухи в этом столетии, а экономические потери за это время оцениваются примерно в $124 млрд. Отмечается, что реальные потери, вероятно, значительно выше, поскольку оценки не включают большую часть воздействия на развивающиеся страны.

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