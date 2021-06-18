 

Клинтон о переговорах Путина и Байдена: Он будет делать нашу жизнь сложнее

18.06.2021, 9:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После саммита президентов России и США, Владимира Путина и Джозефа Байдена, который проходил 16 июня в Женеве, бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон выразила опасение, что российский лидер будет пытаться сделать жизнь американцев сложнее. Политик сделала громкое заявление в эфире телеканала MSNBC.

Клинтон обратила внимание на несколько аспектов прошедших переговоров. По ее мнению, быстрое рукопожатие глав государств и отсутствие совместной пресс-конференции говорит о том, что лидеры США и России приехали на саммит исключительно ради прямого и открытого диалога. Подобное явление политик назвала “сильным дипломатическим шагом”.

Меж тем, бывший госсекретарь рассказала о “постоянной сложности” при общении с российским президентом. Она отметила, что достигнутые договоренности не обязательно могут означать, что в двухсторонних отношениях есть успехи. Клинтон заявила, что даже если о чем-то получится договориться с Путиным, он все равно “будет пытаться сделать нашу жизнь сложнее”.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что Владимир Путин и Джо Байден не смогли договориться по поводу Белоруссии. Позиции глав государств по этому вопросу разошлись на саммите.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / Мнение: Можете меня всего заминусовать, но я молчать не буду.

04.02 / Юрий Стоянов рассказал, сколько требовалось денег для съемок одного выпуска «Городка»

11.03 / Вакцинация может облегчить симптомы постковидного синдрома?

09.02 / Умерла сбитая на дороге под Москвой лосиха

15.12 / Горные лыжи, воздушные шары и другое Золотое кольцо: зачем ехать в Турцию зимой

21.05 / На Кузбассе нашли питающиеся угарным газом бактерии, способные жить в горящих угольных пластах

23.12 / Глава Xiaomi Лей Цзунь рассказал о производительности Mi 11

06.12 / Мнение: Генеральный курс официальной русофобии

20.04 / Feduk и Александра Новикова о первом свидании, карантине и знакомстве с родителями

21.07 / Мнение: О несметных богатствах России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика