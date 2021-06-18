Клинтон о переговорах Путина и Байдена: Он будет делать нашу жизнь сложнее

После саммита президентов России и США, Владимира Путина и Джозефа Байдена, который проходил 16 июня в Женеве, бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон выразила опасение, что российский лидер будет пытаться сделать жизнь американцев сложнее. Политик сделала громкое заявление в эфире телеканала MSNBC.

Клинтон обратила внимание на несколько аспектов прошедших переговоров. По ее мнению, быстрое рукопожатие глав государств и отсутствие совместной пресс-конференции говорит о том, что лидеры США и России приехали на саммит исключительно ради прямого и открытого диалога. Подобное явление политик назвала “сильным дипломатическим шагом”.

Меж тем, бывший госсекретарь рассказала о “постоянной сложности” при общении с российским президентом. Она отметила, что достигнутые договоренности не обязательно могут означать, что в двухсторонних отношениях есть успехи. Клинтон заявила, что даже если о чем-то получится договориться с Путиным, он все равно “будет пытаться сделать нашу жизнь сложнее”.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что Владимир Путин и Джо Байден не смогли договориться по поводу Белоруссии. Позиции глав государств по этому вопросу разошлись на саммите.