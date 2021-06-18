В случае дефицита препарата «ЭпиВакКорона» в храмах РПЦ проведут вакцинацию святой водой

Русская православная церковь (РПЦ) продолжает оказывать процедуру вакцинации в своих храмах препаратом «ЭпиВакКорона», любезно предв храоставленным спонсором организации – «Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора».

В последние дни в храмах зафиксирована повышенная посещаемость, в том числе и пунктов вакцинации. Это, по мнению руководства РПЦ, приведёт к дефициту препарата «ЭпиВакКорона» в связи с недостаточными производственными возможностями. В таком случае РПЦ не будет прерывать вакцинацию прихожан, а проведёт её при помощи святой воды.

– Мы имеем экспертное заключение центра «Вектор», что состав препарата «ЭпиВакКорона» и святой воды практически идентичен, а сама жидкость имеет столь же высокую эффективность и безопасность. Поэтому проводить вакцинацию будем именно ей. Как известно, святая вода в предыдущие века спасала целые города от чумы и других болезней, – сообщил глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда.

В РПЦ уточнили, что инъекция святой водой будет проводиться внутримышечно или с помощью кадила, при это достаточно одной прививки. Всем прошедшим обряд выдадут сертификат и Библию. Процедура бесплатная, но требует покупки свечей и молитвы за здравие.

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