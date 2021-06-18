Изумрудный город и два его волшебника

Волшебную страну придумали в США, а через 40 лет перетащили и в СССР. С тех пор у неё постоянно появляются новые территории, обитатели и почитатели.

История знаменитой волшебной страны начиналась так же, как многие другие известные литературные сказки: отец начал рассказывать своим детям захватывающую историю, полную чудес и волшебных приключений. Один из сыновей потребовал большей конкретики и спросил, как называется эта страна. Отец задумался, взгляд его упал на картотеку, состоявшую всего из двух ящиков. На первом стояло обозначение «A-N», а на втором — «O-Z». «Она называется Оз», — ответил рассказчик. Так ещё не описанная волшебная страна получила своё имя. Отца звали Лаймен Фрэнк Баум, а дело происходило в Чикаго в 1898 году.

К своим 42-м годам Баум перепробовал множество занятий. Будучи предприимчивым американцем, он с юных лет искал дело подоходнее. Молодой Фрэнк торговал нефтью и игрушками, играл в бродячем театре и сочинял для него пьесы, разводил кур и строил собственный универмаг, издавал газеты и журналы, статьи для которых, по большей части, писал сам. В одной из заметок, посвященных неурожаю, Баум пошутил, что некому фермеру пришлось кормить скотину опилками. Чтобы животные принимали их за траву, хозяин надел на них зелёные очки, и коровы радостно хрустели отходами с лесопилки. Наверное, Баум вспомнил об этой своей шутке, когда рассказывал детям об Изумрудном городе, правитель которого велел своим подданным постоянно носить зелёные очки. С их помощью удавалось долго обманывать жителей и гостей города, выдавая за драгоценные изумруды обычные стекляшки, украшавшие дворцы и стены.

Впрочем, в сказке, придуманной Баумом, далеко не все чудеса объяснялись подобными трюками. Его история была полна злых ведьм и добрых волшебниц, говорящих зверей, оживших соломенных чучел и разумных механических существ. При этом, главным действующим лицом сказки являлась обычная девочка Дороти, которую из её родного Канзаса принёс в волшебную страну страшный ураган. Её главная цель — вернуться домой, и она хотела получить помощь от могучего волшебника, правившего Изумрудным городом. Туда ведёт дорога, мощённая желтым кирпичом, и, двигаясь по ней, добрая Дороти помогает всем встречным. Доброта возмещается сторицей, и в конце сказки, девочка возвращается в Канзас.

История очень понравилась не только четырём сыновьям Фрэнка, но и соседским детям, которым Баумы-младшие охотно её пересказывали. Вдохновлённый этим локальным успехом, автор записал своё сочинение, добавив в него ещё несколько фантастических приключений. К его огорчению несколько издательств отвергли рукопись. Один из потенциальных издателей заявил с несокрушимой логикой: «Если бы американские дети нуждались в такой сказке, она давно была бы написана!» В конце концов, в 1899 году Бауму всё-таки удалось фактически за собственный счёт напечатать книгу «Удивительный Волшебник из страны Оз». Издание проиллюстрировал Уильям Дэнслоу, чьи картинки удачно дополнили сказочный текст.

Успех книги, которую никто не хотел издавать, оказался оглушительным. Дети вырывали книжку из рук продавцов. В течение первого года «Волшебник» переиздавался трижды, каждый раз всё большим тиражом. Сказка принесла Бауму долгожданное финансовое благополучие. Вместе с семьёй он перебрался в Калифорнию в небольшую деревушку Голливуд, которая ещё не подозревала о её будущей кинематографической славе. На новом месте Баум тут же принялся сочинять продолжение. Новые приключения полюбившихся американским детям персонажей появлялись регулярно. Баум написал ещё 13 книг о стране Оз, две из которых вышли уже после его смерти, случившей в 1919 году. Спустя несколько лет вдова писателя, разбирая чердак, нашла кучу рукописей и черновиков. Посчитав, что всё действительно стоящее её покойный муж опубликовал, она бросила все его бумаги в печь, даже не разобрав их.

Возможно, в пламени сгорели и неизвестные приключения соломенного Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва.

Сказки Баума, особенно первая из них, до сих пор остаются среди любимых книг американских детей. Юных читателей и их родителей не отпугнули даже модные в 1950-х годах толкования сказочных сюжетов в духе фрейдизма. Например, в сцене, когда Страшиле отрезают голову, чтобы набить её вместо соломы новыми мозгами, адепты психоанализа видели изображение кастрации. Те, кто знал о таких толкованиях — очень смеялись. Приключения Дороти в волшебной стране неоднократно экранизировались, самым известным фильмом по мотивам сказки стала музыкальная оскароносная картина Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз» (1939).

Уже в первые годы после публикации сказку Баума перевели на основные европейские языки. А вот в России ей не повезло: до революции «Волшебник из страны Оз» почему-то не попался в руки переводчикам, а в первые годы строительства социализма сказки вообще попали в немилость. Детям Страны Советов познакомиться со Страшилой, Дровосеком, Львом и их приключениями удалось только через 40 лет после выхода сказки. Произошло это благодаря математику Александру Мелентьевичу Волкову.

Будущий русификатор Страны Оз родился 14 июня 1891 года в семье отставного фельдфебеля в далёком Усть-Каменогорске. Получил педагогическое образование, а после революции занялся высшей математикой и перебрался в Москву. Отдыхом от высокой науки Волкову служило увлечение литературой. Он пробовал писать книги для детей, которые, правда, пока не публиковал. В 1936 году ему в руки попалось американское издание книги Баума. Английский язык Волков изучил самостоятельно и при каждом удобном случае старался попрактиковаться. Переводить сказку Александр начал исключительно в лингвистических целях, однако быстро увлёкся фантастическим сюжетом. В результате получился пересказ книги Баума.

К переводу сказки Волков подошёл творчески. Он поменял имена персонажам. Дороти он зачем-то перекрестил в Элли, а правитель Изумрудного города, носивший в оригинале длинное имя Оскар Зороастр Фадриг Исаак Норман Хенкель Эммануэль Амбройз Диггс стал Джеймсом Гудвином. Волков выкинул из сказки три главы, замедлявшие, по его мнению, сюжет. Советские читатели так и не узнали о приключениях героев в Фарфоровой стране и недружелюбном Живом лесу. Зато Александр Мелентьевич сочинил три новых главы: «Элли в плену у людоеда», «Наводнение» и «В поисках друзей». Старая сказка заиграла новыми красками.

Результат своего труда маститому учёному и начинающему писателю понравился, и он отнёс рукопись в издательство «Детгиз». Тамошние редакторы сказку одобрили, но перспективы выхода её в свет были туманны: издательские планы верстались на несколько лет вперёд. Ситуацию помогли поправить Самуил Маршак и Антон Макаренко, высоко оценившие рукопись, и развернувшие настоящую кампанию в поддержку сказки Волкова.

В 1939 году зелёный томик «Волшебник Изумрудного города» с иллюстрациями Николая Радлова добрался до читателей, которые встретили его с восторгом. В течение года тираж допечатывался несколько раз, но в библиотеках на сказку всё равно записывались в длинную очередь. Свердловчанка Надежда Ихлова вспоминает, как в начале 1942 года дети со всей округи собирались в библиотеке клуба Профинтерна: «Здание не отапливалось, мы сидели одетые. Библиотекарь специально отрезала на перчатках пальцы, чтобы удобней было листать книгу. Когда она читала «Волшебника Изумрудного города» у неё шёл пар изо рта, но мы все сидели, как заворожённые, и слушали. Она быстро уставала, и у неё не получалось читать больше сорока минут, поэтому на всю сказку ушло больше месяца. Мы все аккуратно приходили два-три раза в неделю в назначенное время, потому что нам было очень интересно, и мы не могли дождаться продолжения этого волшебного чтения».

Несмотря на довоенные допечатки, через двадцать лет «Волшебник Изумрудного города» стал настоящей библиографической редкостью. Требовалось переиздание, для которого Волков переработал свой текст. Безымянные злые ведьмы получили имена, а дядя и тётя сиротки Элли превратились в её родителей. Появилось предсказание феи Виллины, согласно которому, чтобы Элли попала домой, она должна выполнить заветные желания трёх существ. Благодаря этому, сказка приобрела чёткую композицию, но поступки Элли неожиданно оказались чуть менее бескорыстными: получалось, что она помогает Страшиле, Дровосеку и Льву не только по доброте. Иллюстрации к новому изданию нарисовал художник Леонид Владимирский, который срисовал Элли с собственной дочери. Большинство дальнейших изданий публиковались именно с этими картинками, которые стали неотъемлемой частью сказки. Указание на то, что «Волшебник Изумрудного города» — это «переработка сказки американского писателя Франка Баума» исчезло с оборота титульного листа, перекочевав в авторское послесловие. В дальнейших изданиях автор оригинального сюжета перестал упоминаться вовсе.

Когда новое издание вышло в свет, Волков уже трудился над продолжениями сказки. Всего он их написал пять. При этом, хотя это не афишировалось, многие сюжетные линии книг «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей» и «Огненный бог марранов» так же базируются на сказках Баума. В них можно найти и колдуна, оживляющего предметы волшебным порошком, и одноногого моряка, помогающего Дороти, и народ, живущий под землёй, и механических коней, на которых передвигаются герои (они, правда, у Баума, деревянные). При этом никаких указаний на первоисточник книги Волкова уже не содержали. Абсолютно оригинальными можно считать лишь две последние сказки цикла — «Жёлтый туман» и «Тайна заброшенного замка». Последняя сказка в книжном варианте вышла в 1982 году, спустя пять лет после смерти автора. По воспоминаниям Леонида Владимирского её текст был сильно изменён редакторами издательства «Детская литература». Нестыковки сюжета, связанного с вторжением инопланетян-рабовладельцев в волшебную страну, — на совести этих «доработчиков».

Точные переводы сказок Баума на русский язык появились только в 1990-х. К этому времени книги Волкова заняли такое прочное место в сознании читателей, что вселенные Баума и Волкова стали восприниматься как нечто единое. Эта вселенная продолжает расширяться, причём в двух направлениях. В США, начиная с 1920-х годов, появлялись новые книги о стране Оз, написанные Рут Пламли Томпсон и Джоном Нилом с согласия наследников Баума. Леонид Владимирский в 1996 году соединил в одной сказке самых любимых нарисованных им персонажей — получилась книга «Буратно в Изумрудном городе». Писатель Сергей Сухинов сочинил более двух десятков новых сказок о Волшебной стране. В этих книгах появились новые герои, да и стиль повествования Сухинова ближе к современному фентези, чем к детским сказкам Александра Волкова. Что же, прогресс существует даже в странах, появившихся на свет благодаря случайному взгляду на ящик картотеки.