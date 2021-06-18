В Россию запретят импортировать качественные продукты

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий импортировать товары более высокого качества, чем аналогичные российские.

Ограничение должно помочь отечественным предприятиям в сбыте российской продукции, считают депутаты.

– Зарубежные производители специально производят товары высокого качества, прикрываясь конкуренцией и заботой о потребителе, однако на самом деле главная цель – разрушить нашу промышленность, чтобы мы не могли продавать сделанный в России товар ни у себя, ни за границей. Люди обмануты, вынуждены платить огромные деньги за никому не нужные товары, такого качества. Мы уже обращались к западным промышленникам с просьбой снизить качество товаров, но внятного ответа не получили, только отписки и общие фразы. Придется идти принудительным путем, надеемся запад одумается, – прокомментировал инициативу один из авторов законопроекта Пётр Толстой.

Определением качества товаров займутся специальные комиссии при таможенных пунктах, а товары, не прошедшие проверку, будут уничтожаться на полигонах.

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