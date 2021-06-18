 

Таинственные находки на дне высушенного Ниагарского водопада

18.06.2021, 8:52, Разное
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В 1969 году один из трех водопадов реки Ниагара, расположенных в приграничной зоне между США и Канадой, был полностью высушен американскими специалистами во время проведения инженерных работ.

Однако в процессе работ, специалисты, участвующие в геологических исследованиях, обнаружили тела мужчины и женщины. Канадское информационное издание The Vancouver Sun освещало эти события.

Загадочные находки на дне высушенного Ниагарского водопадаИздание уточняет, что разложившееся тело женщины было обнаружено при поиске полицией тела мужчины, который был замечен несколькими днями ранее, прыгающим на дно водопада.

Многие были удивлены тому, что были найдены только два тела, хотя на протяжении многих лет множество людей падало в этом месте.

Было много тех, кто воспользовался осушением водоема, чтобы найти монеты, которые на протяжении многих лет бросали побывавшие в этом месте посетители.

Осушение американского водопада было вызвано необходимостью проведения геологических исследований на этом участке из-за опасений, что разрушающиеся в течение тысячелетий скалы могут уничтожить эту часть водопада.

Проведя необходимые инженерные работы, в ноябре 1969 года рабочие убрали заграждения, и воды Ниагары снова зашумели.



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