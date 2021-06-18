Чтобы от бега был толк, нужно делать это правильно: советы, которые помогут похудеть

Как правильно бегать, чтобы похудеть? Секрет в том, чтобы делать это регулярно. Эффективнее всего будет составить график тренировок и выбрать определенные дни недели. Если не знаете, как сделать это самостоятельно, можно поработать с тренером, который составит план и покажет, как правильно бегать, чтобы сбросить вес. Важно быть готовым к тому, что вес может уходить медленно, но не стоит из-за этого слишком беспокоиться. Следует не забывать о своих целях и регулярно тренироваться. Как вариант, можете попробовать привлечь к пробежкам друзей – это хорошая мотивация, чтобы оставаться активным.

Не перенапрягайте свой организм

Решение сбросить вес должно быть тщательно спланированным. Только хорошо продуманный план поможет вам похудеть без осложнений. Если с непривычки бегать слишком часто либо чересчур интенсивно, это может привести к травмам. А перерыв в тренировках никак не будет способствовать снижению веса. Поэтому важно, чтобы люди, которые только начинают бегать, не тренировались каждый день на протяжении недели – организму нужна передышка для восстановления. Достаточно бегать 4-5 раз в неделю по 30-40 минут.

Считайте калории

Довольно популярно мнение, что в период тренировок можно есть все что угодно и в любом количестве, но это миф. Если вы будете потреблять больше калорий, чем нужно вашему телу, избавиться от лишнего жира на бедрах, талии и животе не удастся. Более того, можно даже набрать вес, несмотря на занятия бегом. Поэтому так важно считать количество калорий в своем рационе. Хорошим решением будет приобрести спортивные часы, которые позволят отслеживать количество сожженных калорий во время тренировок. Это позволит рассчитать свой энергетический баланс.

Придерживайтесь диеты

Сбалансированный рацион – это важная составляющая похудения. Можно самостоятельно рассчитать калории, но если вы решили подойти к снижению веса серьезно, лучше обратиться за консультацией к диетологу, который специализируется на составлении меню для спортсменов. Если вы хотите сбросить вес, важно регулярно принимать пищу каждые 3-4 часа. Также важно выпивать около двух литров воды в день.

Бегайте медленно

Во время бега нам нужна энергия, и получить ее можно их лишней жировой ткани. Поэтому бег – это отличный способ похудения. Эффективнее всего бегать медленно и долго. Поскольку жир сжигается постепенно, придется потратить на это какое-то время. Правильными будут длительные пробежки либо забеги, которые можно будет чередовать с ходьбой. Также нужно поддерживать правильный темп во время бега. Речь идет о диапазоне от 60 до 80 % индивидуального для каждого человека максимального сердечного ритма, что определяется как HR max.