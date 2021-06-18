Не распределять термальную воду и другие ошибки в уходе за кожей, которые способствуют старению

Мы часто связываем плохое состояние кожи с неблагоприятным воздействием внешней среды. Но нередко в этом “виноват” неправильный уход. Многие из нас допускают ошибки при использовании уходовых средств. Это приводит к старению кожи, раздражению лица и появлению угревой сыпи. В статье мы расскажем о самых частых ошибках, которых следует избегать.

Не распределять термальную воду

Термальная вода – полезное уходовое средство. Она увлажняет и освежает эпидермис, а также снимает воспаление и зуд. Но если вы применяете ее неправильно, то это может навредить коже.

Термальную воду распыляют на кожу, держа флакон на расстоянии 20-30 см. Затем ее нужно равномерно распределить подушечками пальцев по поверхности эпидермиса. Если пренебречь этой манипуляцией, то при испарении капель термальной воды кожа будет терять влагу. Это приведет к сухости и стянутости лица, а также преждевременному появлению морщин.

Не смывать мицеллярную воду

Мицеллярная вода прекрасно очищает кожу. Она состоит из особых молекул (мицелл), которые представляют собой поверхностно-активные вещества. Именно они удаляют с лица грязь и пыль.

Мицеллярную воду нужно обязательно смывать с лица, даже если в инструкции указано иное. Иначе поверхностно-активные вещества вызовут раздражение кожи. Это особенно касается женщин с чувствительным и проблемным эпидермисом.

Не снимать гидрофильное масло

Гидрофильное масло используется для снятия водостойкой декоративной косметики. Оно представляет собой смесь растительных масел с эмульгаторами.

Многие женщины после использования гидрофильного масла ограничиваются обычным умыванием. Но этот продукт смывается с кожи обычной водой не полностью. Его частицы остаются на лице, они могут вызвать раздражение и появление прыщей. Чтобы полностью удалить остатки гидрофильного масла, после умывания нужно протереть лицо очищающим гелем или пенкой.

Не использовать крем после сыворотки

Сыворотки для лица – это концентрированные средства, которые состоят из компонентов с высокой активностью. Но они не могут решить любые задачи. Эти продукты не способны защитить кожу от ультрафиолета и удержать влагу.

Поэтому после сыворотки на лицо следует наносить крем. Эти средства дополняют и усиливают эффекты друг друга. Сыворотка будет действовать на кожу изнутри, а крем – снаружи.

Кроме этого, ингредиенты сывороток отличаются нестабильностью. Если вы не нанесете сверху крем, то полезные вещества не смогут полностью впитаться в кожу. Это делает применение сывороточных средств бессмысленным.

Наносить маску на ходу

Многие женщины после нанесения маски на лицо приступают к домашним делам, разговорам по телефону или другим занятиям. Они считают, что таким образом экономят время. Но подобная процедура не приносит никакой пользы коже.

После нанесения маски нужно лежать и избегать открывания рта. Если вы находитесь в вертикальном положении, то состав сползает, а кожа начинает обвисать. Когда вы лежите, маска лучше впитывается в кожу. Кроме этого, горизонтальное положение тела помогает расслабиться.

Заключение

Старайтесь избегать ошибок, о которых мы рассказали. Они делают применение уходовых средств бесполезным и вредят красоте кожи.