Откуда берутся водопады с гор, где нет никаких источников воды?

В нашем мире немало загадочных явлений, не поддающихся объяснениям. Одно из них — водопады, которые возникают в местах, где нет никакого источника воды. Они находятся на огромной высоте, зачастую среди горных вершин. И никто не может сказать, откуда там берется вода, да еще и в таких огромных количествах.

Что это — очередная загадка природы или мистическое явление?

Странные водопады

Например, водопад Кукенан, расположенный в Бразилии. Там сразу несколько водных струй, причем на фото заметно, что они берут начало где-то вблизи вершины, но не сверху.

Если посмотреть на некоторые фотографии горных водопадов, сделанных с большой высоты, то можно сильно удивиться. Иногда потоки воды просто вытекают прямо откуда-то изнутри горы, так как никакого внешнего источника нет. Например, как формируются массы воды, берущие начало на горной вершине, если там нет никакого ледника? Там есть одни камни остроконечной формы и нет озер и скоплений снега. Или другой отличный пример — водопады, текущие со столовых гор. Это горы, имеющие такую ровную поверхность, что они похожи на поверхность стола.

Столовые горы — остатки гигантских деревьев

Версия о том, что горные массивы формируют осадки отпадает, так как в этом случае с неба должны бы были извергаться буквально тонны дождя или снега каждый день. Однако в районах, где существуют подобные водопады, иногда месяцами не бывает дождей. Также они не могут образовываться грунтовыми водами — высота гор иногда доходит до 1000 метров, и никакие подземные источники не могут подниматься так высоко. Так где же разгадка этого таинственного явления? Ученые не могут объяснить этот феномен.

Водопад

Существует лишь версия, что некогда на Земле была кремниевая жизнь. А столовые горы — это остатки (пни) гигантских деревьев, которые существовали на планете. Если вы когда-нибудь видели, как появляется березовый сок, то понимаете, что при спиливании определенных пород деревьев из них начинает сочиться жидкость. Некоторые конспирологи рассматривают такую версию, что водопады и есть сок деревьев, стекающий вниз.