Тайны Эльфийского леса в округе Сан-Диего (США). Обряды с жертвоприношениями, ведьма и дети-призраки

Сообщалось, что цыгане проводят в лесу какие-то групповые сеансы и еще что они регулярно посещают местные пещеры, в которых проводят всевозможные извращенные и странные оккультные действия. В том числе совершают человеческие жертвоприношения.

К юго-западу от Эскондидо, в округе Сан-Диего, Калифорния (США), находится местечко под названием Эльфийский лес (Elfin Forest).

Это на самом деле вполне жилая зона с разбросанными тут и там домиками. Пространство между редкими домами заполняют зеленые холмы, пешеходные дорожки и рощи настолько причудливо искривленных деревьев, словно сошедших со страниц детских книжек про сказочный лес.

Все это занимает примерно 700 акров земли и составляет собственную эко-систему. Здесь растет очень много редких трав, живет множество уникальных видов птиц, рептилий и земноводных.

Неудивительно, что этот район очень популярен для пеших прогулок и верховой езды, а также для пикников и живописных мест для наблюдения за горами.

Возможно, именно эта причудливая смесь естественной красоты и сюрреалистической атмосферы способствовала распространению множества жутких историй, связанных с Эльфийским лесом, но говорят, что большая часть этих историй совершенно реальны.

Одна из самых известных местных легенд касается участка под названием Хармони-Гроув, где в 19 веке поселилась группа бродячих цыган. Говорили, что они были то ли колдунами, то ли мистиками, однако вскоре после их появления в лесу начали твориться пугающие вещи.

Так сообщалось, что цыгане проводят в лесу какие-то групповые сеансы и еще что они регулярно посещают местные пещеры, в которых проводят всевозможные извращенные и странные оккультные действия. В том числе совершают человеческие жертвоприношения.

Эти цыгане в самом деле выглядели очень вычурно, они одевались в длинные платья ярких расцветок и были увешаны всевозможными амулетами.

Также ходили рассказы о том, что цыгане вызывали духов местных умерших индейских детей, после чего призраков этих детей начинали видеть и местные жители. Люди рассказывали, что все чаще видели привидения этих детей, бродящих по ночам или ранним утром, или слышали их бестелесное хихиканье или крики.

Призраки этих детей были очень необычными, потому что они часто оставляли после себя множество следов босых ног. Словно они были чем-то материальным.

Согласно легендам, местных жителей с каждой такой историей все больше не устраивало соседство цыган и однажды они набрались храбрости, собрали группу мужчин и эта группа напала на цыганскую общину. Они убили нескольких цыган, а остальные убежали прочь.

После этого стала ходить байка, что одна из цыганок после нападения принесла в себя жертву, чтобы наложить проклятие на это место. С тех пор тут стали регулярно видеть ее призрак – женщину, одетую в черный балахон, едущую на черном коне и обладающую силой убивать одним взглядом.

С тех пор в этих местах продолжают видеть призраки индейских детей, а еще темные "теневые" силуэты. Многие люди испытывают внезапный сильный озноб от страха в жаркий день, оказавшись в Эльфийском лесу, и это тоже связывают с проклятием.

Еще здесь видят призрак человека в пальто и котелке с тростью, похожий на "настоящего англичанина", но никто не знает, кто он.

Десятки лет спустя после изгнания цыган, уже ближе к нашему времени, в Эльфийский лес приехала еще одна община оккультистов. Они основали тут Духовный центр Хармони-Гроув и утверждали, что часто контактировали с призраками индийских детей, призраками убитых цыган и тем самым призраком-англичанином.

Вне зависимости от того, действительно ли Хармони -Гроув заселен привидениями или нет, это, по-видимому, в самом деле очень жуткое место, что сделало его популярным среди исследователей паранормальных явлений, оккультистов и просто любопытствующих.

Еще одна популярная легенда из Эльфийского леса – это история Белой Ведьмы. Ее история началась еще в 19 веке, когда здесь была найдена молодая женщина, бесцельно бродящая по округе в довольно спокойном состоянии. Ее одежда была в лохмотьях, и она смотрела вперед себя с безумным взглядом. Она в ужасе бормотала о том, что бандиты напали и убили ее мужа и ребенка.

Быстро выяснилось, что женщина была одной из местных жителей деревни, и она и ее семья исчезли накануне, так что это была очень тревожная новость для всех, если такие кровавые убийцы находятся где-то в этом районе.

Женщину вылечили, и после этого она, очевидно, стала одержимой идеей связаться с убитыми мужем и ребенком, а также отомстить убийцам. Она стала жадно изучать магию и оккультизм, а также якобы уезжала ночью на шабаш с ведьмами и индейскими шаманами.

Согласно легенде, она быстро выучилась на мага и ведьму, чтобы получить силу, необходимую, чтобы отомстить тем, кто убил ее мужа и ребенка. Однажды она сказала жителям деревни, что ее обучение завершено и что она собирается пойти убить преступников, после чего она ушла в лес и больше ее никогда не видели. По крайней мере, живой.

Спустя годы люди начали сообщать, что видели призрачную женщину, одетую во все белое, и очевидцы были уверены, что это та самая ведьма.

Белую ведьму и по сей день замечают туристы в Эльфийском лесу. Обычно описывается, что она парит над землей, полностью не замечая людей рядом и двигаясь монотонно, словно она все еще высматривает в лесу бандитов, убивших ее родных.

Хотя Белая Ведьма кажется безобидной и обычно не приносит никому вреда, у нее есть тревожная привычка время от времени появляться вдоль дорог, в частности вдоль Квест-Хейвен-роуд, вызывая автомобильные аварии, когда она пугает водителей.

Действительно, во многих автокатастрофах, происходящих в районе Эльфийского леса, по словам местных водителей, виновата именно Белая Ведьма, и она прочно вошла в местную культуру.

Непосредственно рядом с любимым местом Белой Ведьмы находятся заброшенные руины большого здания, стоящего в окружении ржавой ограды. Это так называемое местечко Questhaven.

Здание представляет собой не более чем несколько рушащихся фундаментов, но, как говорят, когда-то оно было сумасшедшим домом, где пациентов часто пытали и те умирали в мучениях.

Паранормальные истории, окружающие это место и его окрестности, разнообразны. Отсюда поступают сообщения практически обо всем, начиная с явлений призраков бывших пациентов, привидений индейцев, свисающих с деревьев, бродячих черных собак с горящими глазами и даже о гигантской 10-футовой белой сове, что делает это место, безусловно, одним из самых посещаемых привидениями из всех на планете.

Тем не менее, большая часть Questhaven теперь является частной землей, принадлежащей неконфессиональной религиозной резиденции, которая называется Questhaven Retreat Церковь Святого поиска, что затрудняет работу исследователям паранормальных явлений.

Впрочем, согласно местным записям, разрушенное здание никогда не было психлечебницей, так что скорее всего большая часть из этих историй просто городская легенда. Однако призраки здесь действительно присутствуют, судя по историям очевидцев, регулярно появляющимся и в наши дни.