Выборы-2021: «ЕР» борется за экологию, а КПРФ хвалит «Совхоз имени Ленина»

Думская фракция «ЕР» отчиталась о своих инициативах в сфере экологии. «Новые люди» предложили запретить горсоветам выбирать мэров. Эсеры внесли законопроект о защите животных от жестокого обращения. В КПРФ призвали правительство брать пример с бизнесмена-коммуниста Павла Грудинина.

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия») заявила, что уходящий состав Госдумы оказался самым «экологичным» за всю историю нижней палаты, что не было случайностью. Тема экологии, по ее мнению, оказалась сегодня у избирателей на втором месте по важности после здравоохранения.

В числе главных заслуг партии в этой сфере Тимофеева назвала «мусорную реформу», законы о регулировании вредных выбросов, об ответственности за разлив нефти, об открытом доступе к экологической информации. Вице-спикер выразила надежду на то, что новый созыв Госдумы продолжит работу над решением экологических проблем, в частности подготовит запрет пластиковой одноразовой посуды.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая с трибуны Госдумы, назвал главной ошибкой уходящего депутатского корпуса поддержку финансово-экономического курса правительства. В качестве позитивного примера альтернативного экономического развития Зюганов привел подмосковный «Совхоз имени Ленина», который возглавляет его коллега по партии Павел Грудинин. «Берите за основу наш опыт, внедряйте его в жизнь, двигайтесь вперед! Не берем из казны ни копейки, платим прекрасные зарплаты, великолепная социальная база!», – сообщил лидер КПРФ, описывая условия жизни в совхозе.

В партии «Новые люди» завершили работу над законопроектом, в соответствии с которым выбирать мэров в РФ должны только сами жители городов. До сих пор во многих российских городах мэра назначали депутаты горсовета. Как сообщила соавтор проекта, руководитель фракции «Новых людей» в новосибирском ЗакСобрании Дарья Карасева, назначенный мэр «ощущает себя чиновником». «Только в случае прямых выборов повышается личная ответственность градоначальника перед каждым жителем», – добавила она.

Проект рассмотрят сначала в парламенте Новосибирской области, а в случае одобрения направят в Госдуму, сообщает АиФ.

В думской фракции «Справедливая Россия» обратились к теме защиты прав животных. Эсеры внесли законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Инициатива предусматривает повышение штрафов по соответствующей статье 245 УК в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас это соответственно: 100 и 300 тыс. рублей). Статью предлагается дополнить примечанием, подробно раскрывающим термин «жестокое обращение с животными».

Кроме того, эсеры намерены выделить в отдельный состав преступления против редких и краснокнижных животных. За жестокое обращение с ними предлагается наказывать штрафами от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет, сообщает ТАСС.

«Экологические вызовы крайне важны, они требуют пристального внимания законодателей. То, что «Единая Россия» откликается на них, можно только приветствовать, – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. – Однако трудно утверждать, что «зеленая» тема может волновать всю страну, большинство избирателей. Экология важна, но ситуативно. Люди обращаются к этой теме, когда возникает серьезная проблема, касающаяся их жизни и здоровья, как это было с мусорным полигоном в Архангельской области или с разливом топлива в Норильске».

Данилин сомневается, что «электоральный отклик» на внесенные партией «зеленые» законопроекты будет велик, – в отличие от инициатив единороссов в области соцобеспечения и здравоохранения.

«Зюганов отталкивает собственный электорат», – так оценивает директор Института новейших государств Алексей Мартынов выступление главы КПРФ, в котором в качестве образца упоминается «Совхоз имени Ленина». «Единственное, что связывает бизнесмена Павла Грудинина с коммунистической партией – это название его фирмы, которое он сохранил со времен приватизированного совхоза. Это некое паразитирование на советском наследии. Во всем остальном Грудинин противоречит той идеологии, которую пытается продавать избирателям КПРФ», – заключил Мартынов.

Возможно, у Зюганова есть какие-то финансовые обязательства, поэтому он часто рекламирует «Совхоз» в своих речах, ведь Грудинин – один из главных спонсоров КПРФ, предполагает эксперт. «Электорат коммунистов можно разделить на две части: «сектанты», принимающие на веру любые заявления Зюганова и критически мыслящие люди. Последних Зюганов упрямыми цитатами про успехи «капиталиста» Грудинина только раздражает», – полагает Мартынов.

«Прямые выборы мэра – популярная идея и хорошая инициатива с электоральной точки зрения», – сообщил руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко, комментируя проект партии «Новые люди». «С помощью этой инициативы партия Алексея Нечаева конкурирует с партиями либерального толка. Этот «фланг» сейчас оголен, так что у «Новых людей» есть возможность захватить достаточно серьезный сегмент либерального поля. К тому же, идею изначально представила одно из публичных лиц партии – Сардана Авксеньтьева, популярность которой выходит далеко за пределы Якутска. Мы видим, насколько удачно сейчас проходят ее поездки по регионам. Авксеньтьева представляет собой идеального мэра, избранного на прямых выборах», – считает Минченко.

«Сам по себе законопроект, предлагающий не назначать, а определять глав российских городов в ходе прямых выборов, очень актуален. Дело в том, что аргументы в пользу непрямых выборов, в пользу идеи «сити-менеджеров» оказались несостоятельны как с точки зрения коррупциогенности, так и эффективности назначенцев в сравнении с избранным мэром», – считает эксперт.

Внесенный в Госдуму законопроект «Справедливой России», ужесточающий ответственность за жестокое обращение с животными, отражает запрос общества на гуманизацию в целом и на широкое понимание справедливости, считает Минченко. «Так что эта инициатива «СР» не вредит общей линии партии. Важно даже то обстоятельство, что она поляризует общество. Кто-то говорит, что надо строже наказывать за жестокое обращение с животными, а кто-то считает, что людей затерроризировали бродячие собаки и пора инициировать их отстрел, – отметил эксперт. «Для такой нишевой партии, как «СР», «поляризующие» инициативы как раз и полезны, хотя и не являются ее центральной повесткой», – подытожил Минченко.

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