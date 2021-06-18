 

На газопроводе в Луганске произошел взрыв

18.06.2021, 8:30, Новости дня
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Взрыв произошел в ночь на пятницу на газопроводе в районе луганского парка Первого Мая, за ним последовало сильное возгорание.

Открытое горение удалось ликвидировать к 6.30, передает Луганский информационный центр.

«Ночью 18 июня на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание», – сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Луганскгаз».

Без газоснабжения остались 40 объектов. О пострадавших не сообщается.



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